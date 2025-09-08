ASTROLOGIJA

Teden z Luno: Luna v dvojčkih prinaša bolj razigrano energijo

Noč na petek in petkovo jutro sta nakazana v pozitivni energiji. Spodbudne sanje, spodbudna energija, več bo volje in dobrovoljnosti.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Shutterstock Shutterstock
Simbolična slika FOTO: Shutterstock Shutterstock

Joy Lotos
08.09.2025 ob 05:10
Joy Lotos
08.09.2025 ob 05:10

Ponedeljek, 8. 9. Luna bo še v pasivnih ribah, toda v aplikacij k Saturnu, tako da, če ne prej, bo v poznih popoldanskih in zgodnjih večernih urah več negotovosti, strahov in dušnih bolečin. Pogumno pojdimo skozi. Okrog pol devetih zvečer se Luna premakne v znamenje ovna in nas zbudi iz pasivnosti, prinese nepričakovano vznemirjenje. Odprimo se novostim.

Torek, 9. 9. Luna v ovnu nas spodbuja v akcijo. Prisluhnimo svojim instinktom in se poženimo za tistim, kar čutimo, da je naše, da je za nas pomembno. Ker Luna v ovnu včasih prinaša tudi nemir, je treba presežek energije sprostiti s fizično vadbo ali fizičnim delom. Spustiti ventile.

Sreda, 10. 9. Tudi v sredo bo Luna v znamenju ovna, prodorne energije bo več, a tudi nemira in prehitrih ter premočnih reakcij. Sploh jutranje ure so lahko napete, saj se Luna bliža opoziciji z Marsom. Pazimo se prepirljivosti. Od devetih zjutraj do desetih zvečer bo Luna tekla v prazno; če ne bomo fizično aktivni, smo lahko nemirni in napeti. Sonce na južnem luninem vozlu lahko nekaterim budi rane samozavesti in moči.

Četrtek, 11. 9. Na nebu se sestavlja veliko spodbudnih aspektov, in čeprav bodo eksaktni šele v petek, se zdi, da bo tudi četrtek prijeten in zanimiv dan. Luna v biku nas bo naredila mirne, stabilne in rutinske, a tudi uživaške in učinkovite. Dan je spodbuden za nakupe. Na splošno bo v zraku več optimizma in mogoči so dobri dogovori, intelektualni uspehi.

Petek, 12. 9. Noč na petek in petkovo jutro sta nakazana v pozitivni energiji. Spodbudne sanje, spodbudna energija, več bo volje in dobrovoljnosti. Z Luno v biku lahko veliko naredimo, če le sledimo rutini, predvidenim načrtom. Pozitivni aspekti Sonca in Merkurja z Jupitrom samo še dodajajo dnevu pozitivnost v smislu priložnosti in spodbudnih novic.

Sobota, 13. 9. Luna v dvojčkih prinaša bolj razigrano energijo, namenjeno druženju, izobraževanju, komunikaciji, dobri volji. Konjunkcija Merkurja in Sonca prinaša še dodatno jasnost, razumevanje in sprejemanje. Idealen dan za dogovore in usklajevanja, tudi za zbiranje idej in navdušenje z besedami.

Nedelja, 14. 9. Še en dan z razigrano energijo dvojčkov je pred nami. Idej zna biti do dveh kar malo preveč, kar lahko nosi tudi nemir in razdvojenost. Poznejše popoldanske ure so pozitivnejše, več bo humorja in dobre volje, tudi energije nam ne bo zmanjkalo. Le v poznejših večernih urah se lahko prebujajo strahovi, dvomi in negotovosti.

