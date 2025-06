Teden z Luno: Luna v dvojčkih nas bo naredila bolj komunikativne in družabne

Ponedeljek, 23. 6. Luna v dvojčkih nas bo naredila bolj komunikativne in družabne. Zjutraj bomo imeli zanimive, prodorne ideje. Dopoldne bo več vročekrvnosti, lahko se hitreje razjezimo. Ker smo pred mlajem, je dan namenjen zaključevanju in nič ne bo narobe, če počitnikujete. Sončev kvadrat z Neptunom prinaša nejasnosti, zavajanje, nestvarnost.

Torek, 24. 6. Še en dan z Luno v klepetavih in nemirnih dvojčkih. Merkurjev kvadrat s Kironom nas opozarja, da moramo paziti, kaj govorimo, ker lahko naše besede ranijo, po drugi strani nas spodbuja, da govorimo o svojih ranah, ker nam to pomaga. Jupitrova inkonjunkcija s Plutonom prinaša nihanje na finančnih trgih, posebno tistih, ki so vezani na nafto. Kljub vsemu dan nosi nekaj optimizma, saj imamo konjunkcijo Sonca in Jupitra.

Sreda, 25. 6. Pa smo prišli do mlaja. Zjutraj in dopoldne znamo imeli več skrbi in negotovosti. Tudi družbeno bo dan manj prijeten. Toda okoli poldneva se energija obrača, več bo optimizma in pozitivnih priložnosti in rešitev. Popoldanske ure bodo bolj energične in spodbudne. Mlaj naznanja nove začetke. Toda počakajmo nanje še kak dan.

Četrtek, 26. 6. Dan bo prijeten. Luna bo še v počasnem in družinskem raku, a ker bo veliko aspektov, bo tudi veliko zanimivega dogajanja. Zna biti zelo vroče, ker imamo sekstil Sonca in Marsa, a po tem dnevu se huda vročina umiri. Omenjeni sekstil spodbuja podjetnost, pogum, tekmovalnost. Venerina harmonija z vozli obljublja harmonične odnose. Merkur zvečer prestopi v leva, ker se bo sredi julija obračal nazaj. Bolj jasno se bomo izražali.

Petek, 27. 6. Luna v odločnem in organiziranem levu prinaša učinkovit dan. Spodbudila bo bližajoča se trigona Merkurja s Saturnom in Neptunom, tako bomo bolj načrtni, premišljeni, družbeno se lahko rodijo boljše zamisli. Popoldne smo lahko bolj dramatični. Petek in Luna v levu sta idealna kombinacija za zabavo.

Sobota, 28. 6. Merkur se povezuje s trigonom na konjunkcijo Saturna in Neptuna, prinaša več intelektualnega navdiha in koncentracijo. Toda proti večeru se primika k opoziciji s Plutonom, tako bo vseeno več tudi črnogledosti, lahko preberemo naporne novice, nas nekaj pretrese. Luna v veselem levu lahko spodbudi zabavo, lahko lenobo.

Nedelja, 29. 6. Dopoldne bo Luna še v levu in pogosto so na zadnjih stopinjah leva spodbujene lenoba, dramatičnost, ognjena energija, s katero ne znamo nič več ustvariti. Tokrat bo zaradi kvadrata z Uranom več nemira. Malo pred drugo popoldne gre Luna v devico, nas prizemlji, umiri, spodbudi za delo, načrtovanje, analizo, premislek.