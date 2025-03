Teden z Luno: Luna počasi raste in z njo bo postopoma več energije

Ponedeljek, 31. 3. Luna počasi raste in z njo bo postopoma več energije. Potuje po znamenju bika in nam prinaša umirjen, stabilen dan, ko bomo laže užili življenje in ohranjali stabilnost, bolj bomo ujeti v rutino. Ker je njena vladarica retrogradna in blizu severnega luninega vozla, se zdi, da se približujemo mirni rešitvi nečesa za nazaj.

Torek, 1. 4. Venera na severnem luninem vozlu in Luna v znamenju bika v temeljno spodbudnih aspektih, ki aktivira tudi mundani sekstil Saturna in Urana, obljublja konstruktiven dan, ko bomo lahko z logiko, zdravim razumom, tradicionalnimi vrednotami, tehničnim znanjem naredili pomemben korak naprej, družbeno in posamezno.

Sreda, 2. 4. Luna je v razigranem znamenju dvojčkov, v katerem ima prijetne aspekte, ker je njen vladar retrograden in v zase slabem znamenju, ne hitimo z dogovori in odločitvami. Modreje je dogodke malo bolj analizirati, pogledati nazaj, v pretekle zgodbe, prisluhniti intuiciji. Dan zna biti prijeten in lahko izvemo zgodbe, ki nam bodo pomagale razumeti preteklost.

Četrtek, 3. 4. Dan zna biti še bolj zmeden. Paziti moramo na svoje odločitve, besede, dogovore, saj so mogoče napake in zmešnjava, ki iz njih sledi. Poskusimo se bolj zazreti navznoter, prisluhniti intuiciji in prestaviti čas odločitev, nakupov in pomembnejših dogovorov na poznejše dni.

Petek, 4. 4. Luna v znamenju raka obljublja mirnejše dni, ko bomo bolje čutili sebe in druge, znali bolje poskrbeti za ljudi v svoji bližini. Merkurjeva konjunkcija s severnim luninim vozlom obljublja vpoglede in bolj spodbudno komunikacijo, razumevanje, Saturnov sekstil na Uran trdo, tehnično učinkovitost. Ker se ponoči na omenjeni sekstil veže še Mars in iz njega ustvarja lotos, prinaša še več praktične in učinkovite moške energije, s katero lahko rešimo izzive preteklosti.

Sobota, 5. 4. Prvi krajec nekaterim budi rane in nemir, a za večino bo dan konstruktiven. Luna v mirnem znamenju raka v prijetnih aspektih spodbuja učinkovitost, delavnost, vztrajnost in tradicionalne načine reševanja problemov. Pozne večerne ure bodo mirnejše, namenjene iskrenim dušnim pogovorom o ljubezni in radosti.

Nedelja, 6. 4. Dan je videti prijeten, vesel, zabaven z Luno v znamenju leva. Okrog poldneva bo lahko nekaj dramatičnih odzivov, temeljno so spodbujene energije upanja, zaupanja, radosti, strasti in kreativnosti. Vsekakor ne ostajajte doma. Pojdite na zabavo, med ljudi, ali pa si sami ustvarite možnosti za veselje in ples.