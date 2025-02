Teden z Luno: Luna nas temeljno spodbuja k drznosti

Ponedeljek, 3. 2. Luna v ovnu dopoldne poveže Marsov kvadrat s Kironom in prebuja težave s postavljanjem meja, agresijo na šibkejše in prinaša močnejše odzive. Luna nas temeljno spodbuja k drznosti in borbenosti, v podjetnost in šport. Merkurjev trigon na Jupiter prinaša priložnosti za dobre dogovore, intelektualne uspehe in sposobnost, da nekoga navdušimo za svoje ideje.

Torek, 4. 2. Zjutraj Venera vstopi v ovna in prinaša daljše obdobje, ko bomo v odnosih manj potrpežljivi in sprejemljivi, v finančnih zadevah bolj drzni in strastni. Luna v biku se zjutraj v kvadratu sreča s Plutonom, tako smo zjutraj lahko še pod pritiskom, nato bo dan miren, konstruktiven; če sledimo rutini, znamo marsikaj urediti.

Sreda, 5. 2. Prvi Lunin krajec bo že zgodaj zjutraj, tako bo več napetosti v zgodnjih jutranjih urah, nato se energija umiri. Dopoldne in zgodaj popoldan Luna aktivira bližajoči se trigon Marsa in Saturna in nas spodbuja k vztrajnosti, delu, trpežnosti. V večernih urah se bo Luna srečala z Uranom, tako zna biti vsaj pri nekaterih več nemira. Lahko se postavimo zase in odrežemo, kar nam ne ustreza več.

Četrtek, 6. 2. Luna v dvojčkih dopoldne poveže bližajoči se sekstil Venere in Plutona, kar prinaša več strasti, kreativnosti, izboljšuje občutek za finance. Proti večeru in v noči na petek bo energija dvojčka radostna. Na nebu bomo lahko gledali bližino Lune in Jupitra, navdahnjeni bomo z optimizmom, spodbujeni v razvoj.

Petek, 7. 2. Še zadnji dan Lune v dvojčkih. Igriva, komunikativna in razigrana energija nas bo spodbujala k druženju, smehu, dobri volji. Venerin sekstil s Plutonom bo budil strasti, tudi finančni čut. Neptunova konjunkcija s severnim luninim vozlom prinaša več navdiha, tankočutnosti, duhovnih doživetij.

Sobota, 8. 2. Jutro bo lenobno in zmedeno, tudi dopoldne smo lahko raztreseni in manj učinkoviti. Luna preide v raka malo po dvanajsti popoldne in nas umirja za lepše povezovanje. Kliče, da si vzamemo čas za ljudi, ki jih imamo radi, svoja čustva in občutke. Popoldne bo v zraku veliko sentimentalnosti. Sonce in Merkur sta v sekstilu s Kironom in obljubljata zdravljenje.

Nedelja, 9. 2. Še en dan z Luno v mirnem in toplem raku, ki nas kliče, da si vzamemo čas za odnose, objeme, podporo najbližjim. Merkur kazimi sporoča, da bomo imeli dobre uvide in razumevanje svojih življenjskih situacij. Marsov trigon na Saturn, da bomo vztrajni, delavni in ne bomo dovolili, da nas obremenitve življenja potolčejo, ustavijo na naši poti.