Teden z Luno: lep ponedeljek nas čaka

Umirjeni bomo, odprti za lepote življenja, dovolili bomo, da se stvari dogajajo, kot se morajo, in se s tem še bolj odprli lepim platem.
Fotografija: Fotografija je simbolična
Fotografija je simbolična

Joy Lotos
11.08.2025 ob 05:10
Joy Lotos
11.08.2025 ob 05:10

Ponedeljek, 11. 8. Lep ponedeljek nas čaka. Umirjeni bomo, odprti za lepote življenja, dovolili bomo, da se stvari dogajajo, kot se morajo, in se s tem še bolj odprli lepim platem. Edini problem Lune v ribah, ko se povezujeta Venera in Jupiter, je pretiravanje, da nam bodo sladke in prijetne plati življenja zavzemale še preveč časa in energije.

Torek, 12. 8. Luna bo vse do pol enih še v ribah in v prazno, tako znamo biti zelo pasivni in zdolgočaseni. Če znamo uživati v bolj postanih energijah, pa se imamo lahko prav lepo. Venerina konjunkcija z Jupitrom nosi še veliko sladkih in prijetnih plati življenja. Prehod Lune v ovna bo spremenil vibracijo, nenadoma bo šlo vse bolj zares, več bo skrbi, strahov, toda tudi priložnosti marsikaj rešiti z bistro in hitro akcijo. Večer bo aktiven, vznemirljiv, adrenalinski.

Sreda, 13. 8. Luna v ovnu bo spodbujala akcijo, odločnost, moč postaviti se zase, se hitro odločiti in marsikaj rešiti. Njeni kvadrati na benefika čez dan prinašajo nekaj občutka, da ni nič dovolj. Toda večerne in nočne ure bodo spet izjemno učinkovite, zanimivi dogovori, veliko radosti, občutek celovitosti.

Četrtek, 14. 8. Luna bo v ovnu v prazno vse do pol štirih popoldan in zato bo še vedno veliko energije, aktivne in nemire, ki se mora pokazati, sprostiti. Če ne bomo zavestno sproščali presežka energije s fizičnim delom ali športom, lahko postanemo nekoliko nemirni in jezljivi. Čeprav nas luna v biku prizemlji, umiri, bo v večernih urah nekaj več nemira.

Petek, 15. 8. Dan bo izjemno prijeten. Čas za nakupe lepih stvari, obutev, oblačil, vsega, za kar želimo, da je lepo in kakovostno. Znamo zapraviti malo več kot običajno, toda kar bomo kupili, bo kakovostno. Rutinski bomo, praktični, tudi uživaški in preprosto zajemali življenje z veliko žlico.

Sobota, 16. 8. Luna bo v znamenju bika vse do šestih zvečer. Medsebojna recepcija Lune in Venere prinaša prijeten, umirjen, čuten dan, namenjen bolj užitkom kot delu. Napasimo čute lepega, saj veste: prav kmalu bo potrebno v akcijo. Večerne ure s prehodom Lune v znamenja dvojčka bodo namenjen druženju, komunikaciji, humorju. Ne ostajajte doma.

Nedelja, 17. 8. Luna v dvojčku nas kliče, da se družimo, gremo med ljudi, na koncerte, na plažo. Če ne gre drugače, se povezujmo prek telefonov. Potrebujemo se. Toliko si moramo povedati. Ne vem, kdo bo poslušal, zdi se namreč, da bomo govorili kar drug čez drugega. A brez skrbi. Tudi prazni in površinski klepeti nas povezujejo.

Več iz te teme:

teden z Luno luna astrologija napoved astro zvezde teden planeti

