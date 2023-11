Teden z Luno: Kar bomo naredili s preveč sile, se lahko obrne proti nam

Ponedeljek, 20. 11. Dopoldne bo prvi krajec prinesel nemir, adrenalin, nepotrpežljivo energijo. Uporabimo jo za preboj, delo, šport, ne za prepir. Sonce v sekstilu s Plutonom dodaja vztrajnost pri doseganju ciljev. Kljub vsemu prinaša tudi nekaj temačnosti in napora. Veliko bo nemira Lune v vodnarju. Ko okrog pol štirih preide v ribi, se najprej sreča s Saturnom, tako je lahko več strahu, žalosti, čustvene ranljivosti.

Torek, 21. 11. Luna v ribah nas bo umirila, omogočila globlji spanec. Najbolje je, da se prepustimo, dovolimo življenju, da nas pelje. Marsov sekstil na Pluton da vedeti, da bo kljub miru Lune v ribah veliko fizične in prodorne energije, ki jo lahko izkoristimo za delo, šport, podjetnost. Nujno je presežke sproščati, drugače se nas lahko poloti jeza.

Sreda, 22. 11. Luna na koncu rib je za nekatere znak pasivnosti in lenobnosti, drugi uživamo v njenem miru. Do treh popoldne, ko bo tudi Sonce na zadnjih stopinjah, bomo vsi bolj počasni in lenobni. Pozneje bo energije vedno več. Večerni čas je spodbuden za dogovore.

Četrtek, 23. 11. Luna v aktivnem ovnu nas bo rinila v delo, akcijo. Lahko bomo navdušeni nad dodatno energijo, a znamo biti tudi sebični in nepotrpežljivi. Sončev kvadrat s Saturnom nekaterim prinaša občutek neenakovrednosti, druge dela trde v avtoritativni vlogi. Nujno je, da smo načrtni, delavni, premišljeni, naredimo obljubljeno ne glede na utrujenost in slabo počutje.

Petek, 24. 11. Luna na zadnjih stopinjah ovna nas dela nepotrpežljive in nemirne. Marsov prehod v strelca tudi ne bo pomagal, saj aplicira v kvadrat s Saturnom. Tako lahko dobimo občutek, da nas vse ovira, ne moremo dosegati želenega. Nikar s silo. Vztrajno, potrpežljivo ponavljajmo, dokler ne uspe. Kar bomo naredili s preveč sile, se lahko obrne proti nam. Luna bo šla v bika okrog pol desetih zvečer, noč bo mirnejša.

Sobota, 25. 11. Luna v mirnem biku in Marsov kvadrat s Saturnom kažeta, da bo treba skozi dan potrpežljivo. Počasi, vztrajno, da se vse sestavi. Nekateri bodo utrujeni, telesno obremenjeni. Spočijte si, dajte telesu čas, da se obnovi. Drugi boste čutili močno voljo in se rinili preveč trmasto, ne glede na telo, a če ne boste delali umirjeno in po pameti, vas čaka izčrpanost.

Nedelja, 26. 11. Venerina inkonjunkcija na Uran in Luna v biku prinašata nemir v ljubezenske odnose in finančne zadeve. Vse to se bo najbolj čutilo zjutraj in dopoldne, nato sledi umirjena in prijetna energija. Treba je kaj dobrega pojesti, popiti, če vreme dovoli, iti na miren sprehod v naravo.