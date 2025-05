Teden z Luno: Kako preživeti dneve, polne dinamike in občutkov

Ponedeljek, 5. 5. Luna v levu nas bo delala še vedno vesele, aktivne in z njeno podporo se bomo lažje izrazili, pokazali, prodrli. Zgodaj zjutraj se lepo veže na bližajoči se sekstil Merkurja in Jupitra, tako bomo dan začeli z dobro voljo, optimistično, do nas lahko pridejo pozitivne novice. Ves dan je spodbuden za intelektualno delo, dogovore, nabiranje idej in pomembne odločitve. Bomo pa sredi popoldneva malo bolj samosvoji, če ne prav uporni.

Torek, 6. 5. Ta torek je Luna v bistri, analitični in redoljubni devici, modro jo je izkoristiti za analitično, razumsko delo, pride nam prav tudi pri pospravljanju in urejanju stvari, tudi če gre za pospravljanje ali delanje reda na računalniku. Njen vladar je v konjunkciji s Kironom, tako nas lahko nekdo rani z besedami, po drugi strani so besede lahko zdravilo. Venerin sekstil s Plutonom prinaša več strasti, močne želje po ljubezni, denarju ali kaki drugi stvari, ki jo cenimo.

Sreda, 7. 5. Lunin trigon na Sonce bo prinesel prijetno jutro, ki ga lahko izkoristimo za odločitve, delo in dogovore. Luna v devici bo spodbujala pridnost ves dan, le v zgodnjih večernih urah lahko pretirano reagiramo na malenkosti in se pokažejo slabosti Lune v devici, kot so nemir, tečnoba, nezadovoljstvo.

Četrtek, 8. 5. Četrtkovo jutro je lahko naporno. Lahko se že prebudimo nekoliko utrujeni ali prestrašeni, v skrbeh. Pritisk na to, da bi stvari morale biti popolne, varne in urejene, bo nosil nezadovoljstvo. Prehod Lune v tehtnico ob devetih dopoldne bo energijo postopoma spreminjal. Delavnost bomo dali malo na stran in več energije usmerili v srčna hrepenenja, druženje in iskanje harmonije. Ideali nosijo razočaranja.

Petek, 9. 5. Luna v tehtnici nas bo naredila bolj uživaške, ležerne, malo manj učinkovite in delavne, bolj bomo iskali lepe trenutke z drugimi ljudmi. Če sodelujemo z drugimi ljudmi, če nismo sami pri delu, nam bo šlo lažje. Druženje bo prinašalo več energije. Noč na soboto bo zelo prijetna.

Sobota, 10. 5. V sobotnem jutru bomo počasni, a optimistični in zadovoljni. Luna bo še ves dan v tehtnici, tako pojdimo po trgovinah iskat kaj lepega zase ali se družimo in imejmo lepo. Ta sobota je bolj kot pospravljenju namenjena lepim odnosom in doživetjem. Noč na nedeljo bo napornejša, tako je modro iti prej spati.

Nedelja, 11. 5. Noč na nedeljo bo naporna. Nekaj trpkega se bo dotaknilo naših duš. Lahko se tudi družbeno pripravlja nekaj manj prijetnega. Čez dan lahko energijo škorpijona izkoristimo za šport, gibanje, potrebovali bomo bližino večjih rek, občutek čiščenja, koristno bo več piti. Večerne ure bodo spet bolj naporne, hitreje se bomo razjezili, vznemirili.