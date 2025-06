Teden z Luno: Idealni vplivi bodo za sajenje, urejanje vrta in delo z rožami

Ponedeljek, 2. 6.

Luna v znamenju device brez pomembnejših aspektov nakazuje, da je ponedeljek dan, primeren za natančno delo, iskanje napak ter postavljanje stvari na svoje mesto. Naše oko bo videlo vsako napako, in če nas te ne bodo preveč znervirale, bomo lahko res veliko naredili. Idealni vplivi bodo za sajenje, urejanje vrta in delo z rožami.

Torek, 3. 6.

Prvi krajec bo že zgodaj zjutraj, takrat lahko pričakujemo malo več napetosti. Sam krajec je dokaj spodbuden, toda kot vsak krajec pokaže tudi na to, kar smo narobe začeli in kar je treba popraviti. Kvadrat Lune k Merkurju prinaša v ta dan veliko nemirne energije, živčnosti in premočno delujoč um. Malo zadihajmo, si za minutko spočijmo, da bomo lažje delali dalje.

Sreda, 4. 6.

Luna dopoldne iz pridne device tvori sekstil na Uran in nas spodbuja k delovanju, intelektualnemu delu in spremembam. Njen poznopopoldanski prehod v tehtnico prinaša zaradi napornih aspektov nekaj skrbi in negotovosti. Poznejše večerne ure in noč na četrtek bodo spet obarvani v bolj prijetne energije.

Četrtek, 5. 6.

Noč na četrtek je videti prijetna. Tudi jutranje ure so še sladke, z veliko radosti, sreče v ljubezni in polne finančnih priložnosti. Čez dan je družabna in harmonična energija Lune v znamenju tehtnice spodbudna tudi za dogovore, usklajevanja. Kljub Luni v tehtnici ne bomo pasivni, ampak ročno spretni, besedno ostri in dobrih refleksov.

Petek, 6. 6.

Venerin prehod v znamenje bika prinaša mesec, ki bo spodbuden za nakupe, finančne naložbe, tudi za harmonične odnose. Imeli bomo okrepljen čut za to, kar je lepo, dišeče, kar nam prinaša užitek. Luna bo še ves dan v znamenju prikupne in družabne tehtnice in mi bomo tako spodbujeni k druženju, zabavi, pogovorom in povezovanju.

Sobota, 7. 6.

Vikend z Luno v znamenju škorpijona nas potegne v čustva. Dopoldne Luna aktivira bližajoči se kvadrat Venere in Plutona, s tem nosi premočne strasti, prevelike želje in premočno usmerjenost na materialno področje. Okrepljene strasti nas lahko tudi zapeljejo in odvedejo na manj prijetna področja življenja.

Nedelja, 8. 6.

Luna bo tudi v nedeljo v znamenju intenzivnega škorpijona, toda brez aspektov. Pluli bomo v svojih globinah, toda zavoljo konjunkcije Merkurja in Jupitra znali z ljudmi tudi deliti svoja spoznanja. Če niste najbolj ekstrovertiran tip človeka, lahko s pisanjem iz sebe iztisnete vse, kar je treba predelati, osvetliti in privesti na plan.