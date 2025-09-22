Teden z Luno: danes je jesensko enakonočje, iščimo notranje ravnotežje

Ponedeljek, 22. 9. Sonce bo večji del dneva na koncu znamenja, zaradi česar bo manj življenjske energije. Mars se premakne v škorpijona, kar nam bo dolgoročno prineslo več volje, na začetku, zaradi bližine kvadrata s Plutonom, lahko iz nas vleče tudi destruktivnost, jezo, animaličnost. Danes je jesensko enakonočje, kljub vsem vplivom le iščimo notranje ravnotežje.

Torek, 23. 9. Sonce se bo iz tehtnice povezovalo v konfiguracijo zmaj in prineslo prodorno moč, da sledimo idealom in se premaknemo naprej v novo. Zmaj zna biti tudi uničevalen, če nismo pripravljeni na nove energije. Luna v tehtnici bo tvorila le kvadrat z Jupitrom, zato lahko pretiravamo s hrano. Trigon Sonca in Urana nas naredi aktivne, odprte za spremembe, novosti, nekaj v nas se zjasni.

Sreda, 24. 9. Dan zna biti zelo težek, Marsov kvadrat na Pluton bo družbeno in osebno izvabil iz nas več destruktivnosti, živalskosti, surovosti, pazimo na svoje in nase. Luna popoldne iz škorpijona še dodatno okrepi njegov vpliv, tako je res potrebna previdnost, da se ne igramo z življenjem in mirimo svoje negativna nagnjenja. V večernih urah se energija lahko vsaj malo umiri.

Četrtek, 25. 9. Luna v škorpijonu brez aspektov je idealna za čiščenje telesa in doma. Ko čistimo, mislimo na to, da odstranjujemo iz sebe blokade, ki nam onemogočajo, da bi žareli v najlepših barvah. Izkoristimo osredotočenost škorpijona za naporno in zahtevno delo.

Petek, 26. 9. V petek Luna iz škorpijona tvori le prijetne aspekte, tako bomo veliko laže energijo škorpijona usmerjali k svojim ciljem. Zjutraj nas trigon na Jupiter dela dovolj velikopotezne, zvečer trigon na Saturn realne, delavne, načrtne. Čeprav marsikomu tovrstna Luna ne ugaja, se da z njeno pomočjo, če se odločimo, veliko narediti.

Sobota, 27. 9. Zdaj že malo bolj debela Luna, pa še v ognjenem strelcu, prinaša zagon, ki ga potrebujemo. Jutro bo prijetno, čim prej se porinite v dan, saj bo zjutraj energija konstruktivna za šport ali delo. Premaknilo nas bo naprej. V večernih urah si znamo želeti stvari, ki nam niso dane, a splošna vibracija bo še vedno pozitivna. Družimo se, zabavajmo.

Nedelja, 28. 9. Še en dan z Luno v vznemirljivem strelcu. Vse bo šlo skozi, le doma ne ostanite, ker strelec v nas želi izziv gibanje, avanturo. Zjutraj so mogoči zanimivi pogovori, zanimive ideje in spoznanja. Pozneje nam kolerična energija strelca lahko že malo nagaja in se bomo teže umirili. Kot rečeno, je treba iti ven, v akcijo.