Teden z Luno: Zaradi retrogradnega Merkurja je lahko več zmede in kaosa

Ponedeljek, 21. 7. Luna bo v dvojčkih, tako je zaradi retrogradnega Merkurja lahko več zmede in kaosa. Smo pred mlajem in Mars je na južnem luninem vozlu, zaradi česar smo lahko bolj utrujeni, obremenjeni. V zgodnjih večernih urah bo več potrebe po druženju in zabavi, ljubezni, a nas strasti lahko peljejo tudi v slepo ulico in prinašajo nezadovoljstva v poznejših urah. Več nemira bo, ker ne bomo prišli do tistega, kar si želimo.

Torek, 22. 7. Do pol treh bo Luna tekla prazno v dvojčkih in bomo raztreseni, zmedeni in brez prave smeri. Lunin prehod v raka tudi ne bo stvari močno izboljšal, saj bo budil strahove in dvome, negotovosti. Sonce preide v leva in prinaša bolj stabilno vreme in predvsem nas, bolj pripravljene za vesele plati življenja.

Sreda, 23. 7. Luna v raku bo bolj prijetna, več bo upanja, več optimizma. Toda ker smo pred mlajem, bo manj energije in je dan bolj primeren za dopustovanje in počitnikovanje kot delo. Marsikaj se nam lahko razjasni, saj se Sonce harmonično veže na Uran. V ljubezni bo še nekaj drame, pretiranih strasti in nemira.

Četrtek, 24. 7. Dan mlaja je lahko energijsko še precej naporen. Najbolj v smislu, da ne bo veliko energije. Toda sam mlaj je spodbuden, se povezuje z vsemi transaturnovci in predvsem na dušni ravni lahko pomeni pomemben prehod, spremembo, korak naprej. Najbolje bomo v naslednjem luninem mesecu napredovali, če bomo sledili navdihu, a ne brez načrta in konkretnih korakov.

Petek, 25. 7. Sončeva opozicija s Plutonom lahko kaže pomembne ljudi v njihovih sivinah ali nas same dela nekompromisne in pretirano osredotočene nase. Na splošno je petek z Luno v levu prijeten, namenjen zabavi, veselju in kreiranju. Lunina konjunkcija z Merkurjem da vedeti, da si bomo imeli tudi marsikaj povedati, se uskladili.

Sobota, 26. 7. Luna bo v levu vse do večera, njeni aspekti prijetni, tako je sobota lahko zelo prijeten dan. Z lastno voljo bomo zmogli marsikaj narediti. Toda bolj kot delo nam bo ugajala zabava. Osredotočeni bomo na lepe plati življenja. Luna v poznih večernih urah prestopi v devico in tvori kvadrat z Uranom, takrat bo več nemira, dvomov in živčne napetosti.

Nedelja, 27. 7. Luna v devici nas bo spodbujala k redu, pa če bomo premlevali stvari in jih postavljali v red v umu ali pospravljali svoj dom. Vsekakor si ne bomo dovolili lenobe, treba se bo aktivirati. Zelo je pomembno, da smo v naravi. Pomirjalo nas bo delo z rokami, na vrtu. Lunin sekstil na Jupiter naznanja, da bomo preprosto vedeli, kaj storiti, da bi se počutili bolje.