Teden z Luno: čas pomladnega enakonočja bo prinesel več energije in optimizma

Ponedeljek, 17. 3. Luna v škorpijonu bo spodbudila bolj intenzivno doživljanje življenja. Ker je njen prvi aspekt kvadrat na Pluton, bo vse skupaj tja do srede popoldan kar naporno in so mogoča skrajna doživljanja, notranje drame, najpogosteje neadekvatne realnemu dogajanju. V večernih urah bo tudi veliko misli in notranjega nemira.

Torek, 18. 3. Luna v znamenju škorpijona aplicira v trigon z Marsom. Oba sta v medsebojni recepciji. Zdi se, da nas čaka intenziven, a učinkovit dan, ko bomo nekoliko lažje usmerjali energijo k svojim ciljem. Energija bo spodbudna tudi za športno aktivnost, močno okrepljene bodo strasti.

Sreda, 19. 3. V sredo bo Sonce na koncu znamenja rib, zelo blizu Neptuna, tako bo močno okrepljena intuicija, iskali bomo notranji navdih, mogoča so posebna duhovna doživetja, spodbujeni bomo k ustvarjanju. Toda čeprav nas ta kombinacija lahko spravi v čudovita in posebna stanja, nam velikokrat vzame energijo za delo in šport, nas nekoliko utrudi.

Četrtek, 20. 3. Luna bo vstopila v optimističnega in energičnega strelca in obrnila vibracije, nas aktivirala, spodbudila. Sončev premik v ovna, ki je hkrati tudi čas pomladnega enakonočja, nam bo prinesel več življenjske energije, volje, optimizma in nas naredil bolj odprte življenju. Aspekti Lune bodo spodbudni, še najbolj v dopoldanskih urah, in nas klicali k druženju, pogovorom, povezovanju.

Petek, 21. 3. Še en dan z aktivno in navdahnjeno Luno v znamenju strelca, tako nas čaka še en aktiven in drzen dan. Drugi sekstil, tokrat že retrogradne Venere s Plutonom, lahko na novo obuja že hladne odnose, prinaša strasti, veselje, želje, v finančnem pogledu spodbuja našo željo po napredku, razvoju.

Sobota, 22. 3. Luna v znamenju kozoroga nas bo prizemljila in usmerila k delu, redu, načrtu. Njeni večinoma naporni aspekti nakazujejo, da bo čez dan tudi nekaj ovir in nemira. Da se bo naša želja po zabavi in ljubezni, ki jo spodbuja bližajoča se konjunkcija Venere in Sonca, križala s kozorogovo potrebo po varčevanju, delu, redu. V noči na nedeljo bomo raje izbirali ljubezen in zabavo.

Nedelja, 23. 3. Tudi v nedeljo bo Luna v resnem kozorogu, a brez stresnih aspektov. Zdi se, da bomo kljub dnevu, namenjenemu počitku, ciljno usmerjeni, vedeli, kaj hočemo, se znali za to, kar nam je pomembno, tudi truditi in boriti. Sekstil Sonca in Plutona sporoča, da bomo vztrajni pri doseganju svojega, da nas bremena ne bodo ustavila.