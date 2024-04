Teden z Luno: v soboto bo veliko energije, tudi eksplozivne

Ponedeljek, 15. 4. Dopoldanske ure bodo prijetne. Našli bomo energijo in voljo kaj potisniti naprej. Več bo občutka, da se življenje odpira, da prihajajo zanimive priložnosti. Zvečer je lahko več napetosti, težke novice ali besede se nas lahko dotaknejo. Predelajmo povedano in si vzemimo čas, da se stvari sestavijo. Ne hitimo z odzivi.

Torek, 16. 4. Jutro bo naporno, znamo hitreje in močneje reagirati. Toda dan z Luno v levu prinaša veselje, dobro voljo, kreativnost. Ne pozabimo uživati. Samo delo brez zabave ne prinaša uspehov. Zaradi Lune v levu bomo imeli potrebo izraziti sebe, več bo energije poriniti stvari naprej.

Sreda, 17. 4. Luna v levu nas dela samozavestne, energične, vesele, lahko dramatične in v veselju brez meje. A z malo samonadzora bo dan prikupen in prijeten. Dopoldan bo veliko ustvarjalne energije, razumevanja, prikupnosti. Popoldan se bomo znali lepo izraziti, veliko bo zanimivih pogovorov. Zvečer se nas lahko loti drama ali pretiravanje. Težje bomo zaspali.

Četrtek, 18. 4. Vse do dveh popoldan bo energija primerna za dogovore, pogovore, usklajevanja. Veliko bo energije in mi učinkoviti. Znali se bomo pokazati, predstaviti kako svojo stvaritev in z njo navdušiti druge. Ob štirih Luna prestopi v devico in usmerjeni bomo v delo. Dovrši se konjunkcija Venere in severnega Luninega vozla, tako bo več potrebe po veselju in priložnosti za nove ljubezni.

Klicala nas bo zabava. FOTO: Kar-tr/Getty Images

Petek, 19. 4. Luna bo v pridni devici, njen vladar, povezan z Venero, nakazuje dan, ko bomo prijazni, prikupni, iskali povezovanje in razumevanje. Spodbujen bo občutek za lepo. Mars se veže z Jupitrom, tako bo veliko energije, željni bomo akcije, velikopotezni. Sonce zamenja znamenje, vstopi v bika in začenja sezono, ko bo manj borbe, več miru in stabilnosti. Noč na soboto zna biti vznemirljiva. Kliče nas zabava.

Sobota 20. 4. Luna v delavni devici je idealna za soboto. Hitro bomo vse spravili v red. Energije bo veliko, tudi eksplozivne. Sredi dneva je treba paziti, da se preobilje energije ne izrazi kot napetost. A če jo usmerimo v delo ali šport, bomo zadovoljni in zvečer z zadovoljstvom premlevali dan.

Nedelja, 21. 4. Luna v tehtnici obljublja dan, ko si bomo želeli lepih odnosov in harmonije. Jupiter in Uran prinašata družbeno pomembne spremembe, premike, osvoboditev, Venera v konjunkciji s Kironom nekaterim bolečine v odnose, Sonce kvadrat Pluton pa občutek, da nekdo pritiska na nas ali z nami manipulira. Tudi sami se lahko znajdemo v vlogi nepopustljivega manipulativnega despota.