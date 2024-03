Teden z Luno: če ne bomo šli v akcijo, bo v nas nekaj nemira

Ponedeljek, 25. 3. Lunin mrk se dopolni že zjutraj, tako se napetost čez dan umirja. Luna je v tehtnici, mi bomo usmerjeni v odnose, željni dvojine, harmonije. Ne bo pa prave spodbude za delo in iskali bomo sprostitev, zabavo. Venerin polkvadrat s Plutonom lahko nekaterim prinaša malo več drame v odnose, drugim več strasti.

Torek, 26. 3. Dopoldne Luna v tehtnici aktivira bližajoči se polkvadrat Marsa in Kirona, tako bodo prihajale na plan rane, vezane na prodornost, instinktivnost, postavljanje meja, lahko tudi jezo. Popoldan Luna potuje v prazno in pasivnost in lenobnost tehtnice bo še večja. Najbolje bi bilo iti na kako zabavo, prireditev, to lahko prinese več veselja.

Sreda, 27. 3. Luna vstopi v škorpijona, tako bomo čustveno zaplavali v globoke vode. Čeprav bomo imeli potrebo skrivati intenzivnost svojega čustvenega doživljanja, se bo čutilo v zraku, da se nekaj dogaja v nas. Ta prehod bo prinesel spet več energije, poriva in volje do dela. Ker se sestavljata Venera in Uran v harmonični odnos, bo v zraku več potrebe po strasti in ljubezni. Spodbujena bo ustvarjalnost.

Velikonočna nedelja se zdi prijetna, težko bomo ostajali samo doma. FOTO: Dulezidar/Getty Images

Četrtek, 28. 3. Dopoldne se Luna harmonično veže na Saturn, tako strast škorpijona lahko usmerimo v delo, odgovornosti. Proti večeru njena opozicija z Jupitrom naznanja, da bomo doživljali stvari na potenco, torej so mogoča premočna čustva in bomo hitreje iskali pomiritev v hrani. Venerin sekstil z Uranom prinaša možnost tudi za nove ljubezni, zabavo, ustvarjalnost in izvirni način služenja denarja.

Petek, 29. 3. Zadnji dan Lune v škorpijonu je po navadi precej pasiven. Ujeti smo v globino, nimamo prave moči kaj konkretnega narediti, premakniti. Vse do 16. ure Luna aplicira v trigon z Neptunom, tako smo lahko navdahnjeni za psihologijo, duhovnost in umetnost, a bolj nežni. Pozneje do večera teče v prazno in se zdi, da se nam ne bo prav veliko dalo. Je pa energija usklajena s krščansko katarzo velikega petka.

Na velikonočno nedeljao bomo bolj optimistični, znali uživati in se veseliti druženja.

Sobota 30. 3. Luna v strelcu nas bo potegnila iz globin in spodbudila v akcijo. Zjutraj smo lahko še nemirni, lahko se tudi zjezimo. Potem se zdi dan dokaj konstruktiven. Stvari nam bodo jasne, mi pa optimistični in učinkoviti. V poznejših večernih urah bo za marsikoga več skrbi ali samo več teže.

Nedelja, 31. 3. Velikonočna nedelja se zdi prijetna, težko bomo ostajali samo doma. Če ne bomo šli v akcijo, bo v nas nekaj nemira. Vsekakor bomo bolj optimistični, znali uživati in se veseliti druženja. Zvečer znamo biti malo preveč pasivni in sentimentalni. Presek dneva je kljub vsemu spodbuden.