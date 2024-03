Teden z Luno: petek bo naporen dan

Ponedeljek, 18. 3. Luna v raku prinaša miren dan. Pomembno si je vzeti čas za svoje, da delujemo kot podpora in nega, da ne pozabimo negovati tudi sebe. Do pol treh popoldne znamo biti učinkoviti. Nato lahko pridejo novice, ki ne bodo prijetne in bo treba predelovati otroške rane. Lahko delujemo preveč osebno in nas prizadenejo stvari, ki niso bile mišljene slabo.

Torek, 19. 3. Luna bo v raku do večera in do osmih v pozitivnih aspektih, tako bo zadnji dan Lune v raku manj pasiven kot običajno. Marsikaj se bo dalo narediti počasi in z občutkom. Hkrati bomo hitreje našli mir v sebi in lažje razumeli čustva drugih. Pozne večerne ure znajo biti naporne. Lahko reagiramo dramatično, s premočnimi čustvi.

Sreda, 20. 3. Sonce prestopi v ovna zgodaj zjutraj. Danes praznujmo, si naredimo obred, se veselimo zmage svetlobe nad temo in spustimo vse, kar nas ovira, da bomo lažji stopali v novo. Konjunkcija Merkurja in Kirona prinaša boleče besede, spomine, bodimo previdni, kaj izrečemo. Če nas kdo prizadene, dovolimo rani, da se odpre, sčisti, da bi ozdraveli.

Četrtek, 21. 3. Luna v levu v pozitivnih aspektih nas bo rinila v akcijo, ustvarjanje, izražanje sebe in svojih talentov. Ne pozabimo na veselje in zabavo. Bo pa za nekatere naporen dan, saj je Venera blizu Saturna, povezuje se z njim tudi s paralelo, s Kironom s kontraparalelo. Vse to kaže, da bo več bolečine, trpljenja, čustvenih ran, občutka osamljenosti. Budijo se lahko rane lastne vrednosti. Bolj bomo aktivni, manj bo notranjega trpljenja.

Čeprav smo pred luninim mrkom napeti, lahko s pozornostjo na delo, red veliko naredimo.

Petek, 22. 3. Naporen dan. Merkur je v senci, smo tik pred mrki in nepričakovane napetosti, spremembe se bodo začele dogajati. V tem času je modro, da se umirimo, sprejemamo življenje, se ne upiramo in borimo. Ni čas za sklepanje dogovorov in nove projekte. Zjutraj znamo biti napeti, jezni in nemirni. Tudi čustvene bolečine se lahko odpirajo.

Sobota 23. 3. Mars prestopi v ribi in prinaša drugačen način bojevanja in delovanja. V delo in boj nas bosta gnala sočutje ali navdih. Hitreje se lahko doživljamo kot žrtev. Dopoldne bo naporno, predelovali bomo čustvene rane. Nato lahko najdemo moč. Čeprav smo pred luninim mrkom napeti, lahko s pozornostjo na delo, red veliko naredimo.

Nedelja, 24. 3. Dan pred Luninim mrkom napetost ne bo popustila. Še vedno nas bosta pomirjala narava in delo. Manj bomo učinkoviti, lahko pa z malo truda naredimo red v domu ali na vrtu. Kljub vsemu nam bo dan polepšal sekstil Venere in Jupitra in se bomo počutili bolje, znamo se pozabavati, imeti lepo. Več sreče bo v dvoje.