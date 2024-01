Teden z Luno

Ponedeljek, 15. 1. Luna v ribah, Sonce se bliža sekstilu z Neptunom, tako se zdi, da je dan narejen za umetnike, duhovna izkustva, za vizije svoje prihodnosti. Odprimo se čarnemu vplivu in dovolimo, da nas navdih vodi, začara, nam pokaže pot. Če ta ponedeljek ne pridemo do lastne čarobnosti, se bo ta pojavljala pri nas skozi druge očarljive, karizmatične, navdahnjene ljudi.

Torek, 16. 1. Prehod Lune v ovna nas bo potresel iz zaspanosti in čarnosti ponedeljka in porinil v življenje, boj, delo, trud. Več bo stresa, veliko stvari, ki jih bomo morali uskladiti, a če ozavestimo svojo sebičnost, se z njo ne znašamo nad drugimi, ampak jo izkoristimo kot borbenost za delo, šport in preboj, bomo imeli zanimiv in predvsem učinkovit dan.

Sreda, 17. 1. Že nekoliko bolj navajeni bomo na borbeno in nemirno energijo Lune v ovnu ter lažje izkoristili presežek energije za šport, delo, da se postavimo zase, se prerinemo naprej z novo idejo in navdušimo s svojimi inovativnimi zamislimi. Še najbolj prijetne bodo večerne ure, ko se strasti pridružijo še zadovoljstvo, veselje in užitek.

Četrtek, 18. 1. Zgodnje jutranje ure so lahko napornejše, saj imamo prvi krajec s Plutonom, tako bo več notranjih pritiskov. Toda od devetih zjutraj, ko Luna vstopi v bika, se nam dan pokaže v konstruktivnih energijah. Načrti, treznost, premislek bodo prinašali tudi konkretne dosežke. Poznejše popoldanske in večerne ure se zdijo še najbolj konstruktivne za večji pomembnejši začetek.

Plutonov prehod v vodnarja obljublja novo življenje in izjemno hitre in korenite spremembe na družbeni ravni.

Petek, 19. 1. Še en dokaj konstruktiven dan je pred nami, posebno za intelektualne dosežke in dogovore. Na čustveni in finančni ravni je potrebna previdnost. Zdi se, da smo lahko premalo pri stvari pri nakupih ali nas čaka čustveno razočaranje, ker smo nekoga poveličevali, gledali skozi rožnata očala in se nam lahko z Venerinim kvadratom na Neptun slika ljubljene osebe popači.

Sobota, 20. 1. Luna je v biku vse do treh popoldne, do takrat bomo utrujeni, brez prave energije. Sonce in Pluton v konjunkciji na zadnji stopinji lahko prinašata tudi zoprne novice o nekem vplivnežu, ki počne kaj groznega. Toda smo tik pred premikom v vodnarja tako Sonca to soboto kot Plutona v nedeljo, tako vse to zastrahovanje in pritisk nakazujeta samo konec dobe.

Nedelja, 21. 1. Luna v dvojčkih nas bo naredila družabne in igrive, prehod Sonca v vodnarja obljublja mesec, ko bomo bolj družabni in povezovalni, Plutonov prehod v vodnarja pa povsem novo življenje in izjemno hitre in korenite spremembe na družbeni ravni.