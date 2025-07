Teden v zvezdah: znali si bomo ustvariti lepe trenutke

Mlaj nas lahko še kak dan dela nežne in počasne, toda iz dneva v dan bo več energije, ki nas bo bolj podprla pri novih projektih, novih začetkih. Luna bo v soboto še v levu, mi bomo z njo bolj kot v delo usmerjeni v zabavo, veselje, šport, ljubezen, kreiranje. Do enih popoldan se bo približevala sekstilu z Venero, tako si bomo znali ustvariti lepe trenutke, pozneje teče do večera v prazno, kar včasih prinese tudi lenobo, dramatične odzive in podobno. Izkoristiti leva pomeni dovoliti si biti igriv, otroški, topel in živ. Če si dovolimo malo navihanosti, bo tudi drama manj boleča.

V nedeljo in ponedeljek bo Luna v devici, mi bolj redoljubni, natančni, kritični, tudi uslužni. Dneva je dobro izkoristiti ali za pospravljanje, urejanje stvari ali dober premislek, natančno analizo, ker je Merkur retrograden, je najbolje analizirati stvari za nazaj. V nedeljo Lunin sekstil na Jupiter prinaša več optimizma, v ponedeljek konjunkcija z Marsom v večerne ure več nemira, kritike. Venerin sekstil s Kironom nas uči, da dotiki, poljubi, objemi zdravijo ne le naša telesa, temveč tudi našo psiho. Ko nimamo nikogar za objeti, smo vedno tu mi, ki lahko božamo, objamemo sebe.

Petek je videti naporen

V torek, sredo in četrtek bo Luna v tehtnici, zaradi česar bomo iskali harmonijo v odnosih, se želeli lepo povezovati. Kot vedno povezava prinaša več pasivnosti, iskanja lagodja, v akcijo nas spravi le sodelovanje in druženje. Treba se je lepo obleči in iti med ljudi. V sredo se Kiron obrača retrogradno in marsikomu se bodo obudile pretekle rane, vezane na prodornost, iniciativnost in avtentičnost. V četrtek zjutraj Venera vstopi v raka in obljublja tedne, ko bomo potrebovali več občutka varnosti v ljubezni in na finančnem področju. Ljubezen si bomo izkazovali z dobro hrano in nego. Ker se v četrtek Venera že približuje kvadratu s Saturnom in Neptunom, bomo morali iti prek svojih iluzij in strahov, da bi se lažje povezovali.

V četrtek pred pol osmo zvečer Luna preide v škorpijona in tvori harmonijo z Venero, tako lahko pričakujemo potrebo po globljih, bolj čustvenih in predanih odnosih. V noči na petek je Merkur kazimi, s tem lahko v četrtek in noči na petek dobimo jasne uvide, dober vpogled v stvari, zaradi katerega bomo lažje reševali situacijo, v kateri smo se znašli. Petek je videti naporen, tako Venerini kvadrati kot prvi krajec obljubljajo več nezadovoljstva v odnosih, težje novice in skrbi. Kot vedno so ti strahovi večinoma prazni in se bodo razblinili, ko se Venera umakne iz kvadratov. Zato pogumno skozi, opazujmo svoje notranje odzive in se učimo od njih.