Teden v zvezdah: S karizmo bo mogoče prepričati ljudi, da nam sledijo

Naporni časi so. Čeprav smo prešli mrke, ki so nas septembra in oktobra precej zdelali, smo še vedno pred napornim mlajem, tako moramo še nekoliko zdržati, preden nam bo lažje.

Vikend, tik pred mlajem in z zoprno opozicijo Marsa in Urana, ki se bo vkodirala tudi v samo točko mlaja, naznanja, da bo v svetu spet več nemira in pritiska, da se tudi zasebno lahko odzivamo preveč eksplozivno, prehitro, premočno. Tako ni druge, kot da smo nekoliko bolj pozorni na svoje odzive, previdni na cesti in pri uporabi ostrih in eksplozivnih predmetov.

Uranovi aspekti nosijo tudi veter, nevihte in nepričakovane spremembe. To izjemno intenzivno energijo močnega Marsa v opoziciji z Uranom lahko izkoristimo za preboj, da se premaknemo tam, kjer smo dolgo stali. Pomembno je le, da ne iščemo sovražnikov zunaj sebe, ampak napetost in jezo uporabimo za to, da opustimo nekaj starega, se osvobodimo in premaknemo naprej.

Prihaja mlaj

V ponedeljek, 13. 11., bo mlaj, pri nas bo ascendent v kozorogu v sekstilu s Saturnom v 2. hiši, kar nakazuje, da bomo premislili o financah in naredili dober načrt za vnovično stabilizacijo. Podobno govori trigon vrha 10. hiše z omenjenim Saturnom. Jupiter lahko za nekaj časa prinese na naših koncih umiritev vremena, lahko nekoliko z zamikom.

Mlaj vedno pomeni nov začetek, in čeprav je mlaj z opozicijo Marsa in Urana pogosto znak nepričakovanih nesreč – tu je Mars še na zvezdi Unukalhai iz ozvezdja Kače, kar lahko prinese zahrbtno, strupeno, mogoče kemično agresivno dejanje –, nam lahko prinese tudi dovolj moči, da presekamo z nečim nezdravim, strupenim, škodljivim in se odločimo za bolj zdravo, novo življenje.

Zelo prijetna kombinacija

V sredo, 15. 11., bo sekstil Venere in Merkurja, zelo prijetna kombinacija, ki prinaša harmonijo, razumevanje, toda sekstil se povezuje še z Jupitrom in naslednji dan tvori jod, ki družbeno lahko prinese neko rano, lahko tudi vremensko (svetovni vpliv, ni vezan na naše kraje), ki precej spremeni dogajanje. Ker so v jodu predvsem spodbudni planeti in je Jupiter na konici, je velika verjetnost, da bodo spremembe kljub silovitosti dolgoročno koristne.

V petek, 17. 11., se kolerika Sonce in Mars harmonično povezujeta z Neptunom, kar lahko prinese več sočutne akcije, pomoči drugim, lahko je vpliv spodbuda za ustvarjanje umetnikov. S karizmo bo mogoče prepričati ljudi, da nam sledijo.

Življenje se bo izboljšalo, a nas bo še nekaj časa preizkušalo. Ohranimo mirno kri v soboto in nemir uporabimo za korak naprej. Od ponedeljka bo počasi bolje, le jod nam lahko ponagaja. Ohranimo pozitivno držo, kmalu bodo ti časi za nami.