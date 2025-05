Teden v zvezdah: živahni bomo in željni druženja

Smo v fazi rastoče Lune, tako nas energije potiskajo k razvoju, novim začetkom, proti ciljem. Najprej si moramo pri sebi razjasniti, kateri so naši cilji, potem lepo pridno in delavno napredovati k uresničitvi.

Trije planeti so v dvojčkih, tako bomo bolj živahni, željni druženja in izmenjevanja idej. Manj bomo stanovitni, bolj na vse konce, vendar bo ritem življenja igriv, nagajiv, humoren.

Vikend z Luno v levu večini prinaša čas za sprostitev in zabavo. Aspekti so večinoma prijetni, tako si lahko naredimo aktiven, vesel in zabaven vikend. Toda saj veste, kako je z energijo leva – lahko nas odpelje tudi v dramo, pretiravanje in veseljačenje brez meja. Z levom od radosti do ekstaze ni dolga pot, toda vsako pretiravanje se dolgoročno plača. Najpomembneje je, da se imamo lepo, si dovolimo užitek in zabavo.

Od ponedeljka do srede popoldne bo Luna v pridni, urejeni in delavni devici. V torek zjutraj bo tam tudi prvi lunin krajec, ki nas bo še bolj spodbudil k delu in akciji, pokazal morebitne težave in nam pomagal, da najdemo boljše poti do cilja. Sam zase je videti spodbuden, obljublja aktivno, spremenljivo in komunikativno energijo, glede na karto se zdi, da bo tudi vreme zelo toplo, če ne vroče.

V torek znamo biti malo pod stresom, razum nam bo prehitro delal, težje se bomo umirili, tako smo lahko tudi preveč kritični, pikri. V sredo dopoldne bo energija spodbudna, tako bomo odprti za spremembe, novosti, znali bomo razmišljati širše, moderno, prilagojeno situaciji.

V sredo malo čez pol četrto popoldne vstopi Luna v tehtnico in od tam sprva tvori predvsem težavne aspekte. Tako so lahko popoldanske in večerne ure naporne, z več negotovosti, strahov in skrbi. Pogumno skozi, sledi občutek moči in jasnosti. Noč na četrtek je lahko prijetna, več priložnosti bo za srečo, ljubezen, tudi v četrtek zjutraj in dopoldne zaradi sekstila Venere in Jupitra. Četrtek bo zelo prijeten, konstruktiven za pogovore in dogovore.

Razum bomo imeli oster, saj se Merkur in Mars povezujeta v sekstil, kar nam bo dalo pogum, da bomo laže povedali tisto, s čimer odlašamo. Boljše bodo naše ročne sposobnosti. V petek zjutraj prestopi Venera v svoje znamenje, v bika, prinaša mesec, ko se bomo imeli lepo, znali uživati, ustvariti več miru, imeli bomo več občutka za lepo. Vsekakor v tem času spodbujam nakupe oblačil in obutve. Luna bo tudi v petek v prijazni tehtnici, tako bomo ljudje lažje ustvarjali harmonijo, se bolje razumeli. Več bo občutka za lepoto, umetnost. Spodbudni aspekti Lune nas bodo naredili komunikativne, neposredne in jasne v komunikaciji.