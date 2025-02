Teden v zvezdah: Zelo impulzivno znamo rezati iz svojega sveta ljudi, ki nas bremenijo

Od ponedeljka bomo vedno bolj čutili polno luno, ki se ji približujemo. Ker je ščip v sredo povezan s kvadratom Merkurja in Urana, bodo dnevi pred ščipom bolj nemirni, veliko bo razmišljanja, razdvajanja, teže se bomo umirili.

Včasih tak aspekt spremljajo tudi močan veter, viharji ali nevihte in tudi narava na neki način čisti ozračje in prinaša možnost, da se nečesa osvobodimo in zjasnimo. Tudi zasebno bo večja potreba po tem, da odstranimo iz življenja vse, kar nas omejuje in otežuje. Zelo hitro, impulzivno znamo rezati iz svojega sveta ljudi, ki nas bremenijo.

V karti lunacije

Čeprav je odlično, da znamo odrezati, kar je škodljivo, moramo biti modri, ne režimo stran kar vsevprek, ker nam je lahko pozneje to tudi naporno. Lunacija je za naše kraje v drugi hiši, v karti Slovenije v osmi, tako bo veliko pozornosti na finančnem področju, tam so možni šoki in nepričakovane spremembe. V karti lunacije je izpostavljen slovenski Kiron, kar lahko okrog ščipa prinaša tudi težave z zdravstvom, več zdravstvenih težav in podobno. Lahko se odprejo tudi tematike, vezane na alternativno zdravstvo.

Luna bo v četrtek in petek v devici in dramatična, napeta energija prejšnjih dni se bo dokaj hitro umirjala. Padli bomo na realna tla, treba se bo znajti, delati, narediti red, pospraviti, prebaviti vse šoke in spremembe, ki jih bo ščip prinesel. V četrtek imamo kontraparalelo Venere in Saturna, tako lahko nekatere odnosi nekoliko potolčejo.

V petek preide Merkur iz bistrega vodnarja v zmedene ribe in že obljublja bolj mirne dneva, a tudi več kaosa in zmede. Intelektualno bomo manj jasni, a bolj potrpežljivi in z več občutka za druge. Okrepila se bo intuicija.