Teden v zvezdah: že dnevi pred luninim mrkom znajo biti naporni

Vikend je pobarvan v prijetne energije. Luna v mirnem raku nam bo omogočala, da se nahranimo objemov, si vzamemo čas drug za drugega pa tudi zase, da si napolnimo baterije. Sončev trigon na Mars nam že več dni prinaša toplejše vreme, vendar ne bo trajno. Ker se z naslednjim tednom začne obdobje mrkov in se Merkur pripravlja k retrogradnosti, je nujno, da ta vikend vdahnemo globlje, hodimo in delujemo počasneje in z več občutka, počnemo stvari, ki nas napeljujejo, nahranijo, obnavljajo.

V ponedeljek in torek bo Luna v levu, tako bomo ciljno usmerjeni, imeli bomo potrebo predstaviti se, pokazati, zasijati. Več bo igrivosti, kreativnosti, a istočasno več iskanja pozornosti. Konjunkcija Merkurja in Venere v torek obljublja, da se bomo znali v teh dneh mirno pogovoriti, da bomo družabni, prikupni, okrepljene bodo ročne sposobnosti. Toda ker se približujemo luninemu mrku, se znajo že pred njim dogajati tudi napete, zastrašujoče realnosti, ki bodo od nas zahtevale, da se umirimo.

V sredo, četrtek in petek bo Luna v devici, Merkur počasen, tik pred obratom, obrača se v soboto, tako se bodo stvari precej upočasnile, če ne ustavile. Morali se bomo odpovedati ambicijam in počakati, da razburkani časi minejo in bomo šele po obdobju mrkov lahko začeli graditi bolj zavestno. Do takrat se bo zdelo, da nas nosi in meče. V sredo bo Sonce v konjunkciji s Saturnom, tako se lahko nekoliko ohladi, tudi skrbi in strahov bo več, veliko trdega uveljavljanja avtoritete. V petek zjutraj bo mrk, isti dan Sončev sekstil z Uranom. Že dnevi pred luninim mrkom znajo biti naporni in nas mečejo iz ravnotežja.

Lunin mrk prinaša več skrbi in strahov na družbeni ravni, po drugi strani iskanje novih praktičnih rešitev in omenjenih težav, izzivov, premagovanje strahov. Lunin mrk bo v devici, v karti mrka za Slovenijo je v šesti hiši, tako bo pri nas močno vezan na zdravstvo in javno upravo. Veliko planetov v dvanajsti hiši nakazuje, da se nekaj pripravlja v ozadju, česar še ne vidimo in se bo pokazalo šele sčasoma ali se tudi to nanaša na veliko pozornost na zdravstvo. Vreme bo bolj vlažno, lahko da bo sodra, nevihta, nekaj nepričakovanega in hitrega, saj je na IC karte mrka za Slovenijo tudi Mars. V vsakem primeru bo mrk nosil pritisk, a tudi konkretne pragmatične rešitve za nastale probleme.

Luna v petek zvečer preide v tehtnico in nas v noči na soboto kliče k dvojini, druženju, na kulturne ali zabavne dogodke. Vseeno je potrebna previdnost, saj nam počasni Merkur lahko ponagaja na parkiriščih, cesti, pri ravnanju z aparati.