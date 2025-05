Teden v zvezdah: zadnji sekstil Venere in Plutona prinaša možnost dobrega zaslužka

Luna raste, tako da nam bo dala veliko energije, da bomo s koncem prvomajskih praznikov lahko pogumno in samozavestno vstopili v nov teden. Izkoristimo vikend, da se še malo spočijemo, pozabavamo in poglobimo vase, potem takoj s ponedeljkom pogumno novim zmagam naproti.

V soboto bo do pol dveh popoldne Luna v počasnem, družinskem, negovalnem, toplem in skrbnem raku. Njeni aspekti bodo spodbudni, s tem bomo kljub pasivnosti raka lahko naredili, kar si bomo zadali. Idealno je ta čas izkoristiti za urejanje doma in okrog doma, tudi za druženje s svojimi, potrebovali bomo objeme. Če smo še čisto počitniški, nas bodo zdravili jezera in potoki.

Sobotni popoldanski prehod Lune v leva prinaša ponovno več energije, tudi več želje po zabavi, veselju in več priložnosti za ljubezen, radost, saj prvi aspekti Lune v levu oživljajo konjunkcijo Venere in Neptuna ter aktivirajo sekstil Venere s Plutonom. Za nekatere že sobotni večer, za druge nedelja prinaša več teže, težkih čustev, napornega doživljanja, notranjega pritiska, naše sence lahko skočijo na plan, saj se Pluton v nedeljo obrača retrogradno. Najmočneje boste to čutili ljudje z več planeti ali pomembnimi točkami v škorpijonu. Za druge je nedelja lahko počitniško vesela in uživaška. Luna bo tudi v ponedeljek v levu, a v spodbudnih aspektih, isti dan bo sekstil Merkurja in Jupitra in prinaša dobre novice, dogovore, intelektualne uspehe in dobre odločitve, spodbudno vibracijo optimizma in pozitivne naravnanosti.

V torek in sredo bo Luna v delavni, natančni, kritični devici in nas bo naredila pridne, redoljubne, sposobne analize, a tudi malo zoprne, če vse ne bo teklo popolno, kot smo si zamislili. Lunini aspekti iz device niso spodbudni, Merkur, Lunin dispozitor, je v konjunkciji s Kironom. S tem bomo veliko razmišljali in predelovali tematike zdravje, bolezni, a tudi rane pristnosti in poguma. Dobro bi bilo najti koga, ki nas bi poslušal. V torek zvečer se dovrši zadnji sekstil Venere in Plutona, kar prinaša možnost dobrega zaslužka, z veliko silo uresničiti svoje želje in okrepljene strasti. Preden zapusti Luna devico, v četrtek tvori opozicijo s Saturnom na koncu rib in prinaša nekaj skrbi, strahov, obremenitev.

Luna vstopi v tehtnico v četrtek ob devetih zjutraj, prinaša nekoliko manj učinkovite, bolj pasivne dni, ko bomo bolj kot dela željni druženja, povezovanja, ljubezni, harmonije in miru. Ker ima kar veliko opozicij, se bo za harmonijo treba potruditi in nas bo nosilo v ideale, romantična hrepenenja, ki jih je težje uresničiti. Če bomo v teh dneh slabe volje, bomo zaradi idealov, ne zaradi realnosti.