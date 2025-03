Teden v zvezdah: vračali se bodo problemi, s katerimi smo se soočali v preteklosti

Smo med dvema mrkoma, tako je čas nestalen in smo še vedno v vrtincu sprememb. Toda dejstvo, da se tako retrogradna Venera v nedeljo kot retrogradni Merkur v ponedeljek srečata s Soncem, nam daje jasno sporočilo, da bomo vedno jasno videli stvari in izzive in se bomo vedno bolj sposobni soočiti z njimi. Oba planeta bosta proti koncu marca prestopala nazaj v ribi, tako s tem izzivov in občutka ujetosti še ne bo konec. Toda soočanje z realnostjo nas bo izvleklo iz občega kaosa in prineslo nekaj lepih dni.

Vikend z Luno v kozorogu in sobotni prvi krajec dajeta vedeti, da bomo imeli potrebo po delu, redu, da se ne bomo dobro počutili, če bomo zapravljali denar in uživali življenje. Aspekti Lune v kozorogu čez vikend bodo naporni, kar lahko v soboto prinese slabšo komunikacijo, v nedeljo zvečer prihajajo k nam novice o agresiji nad šibkejšimi in bomo tudi mi bolj nemirni. Sonce se v nedeljo poveže z Venero in v sekstil s Plutonom, tako nas bo vodil občutek za doseganje cilja. V zadevah financ in ljubezni se nam bo marsikaj sestavilo, zjasnilo, pokazalo. Vedno bolj bomo razumeli vzroke težav in lahko iskali boljše rešitve.

Od ponedeljka od pol petih popoldne do srede bo Luna v vodnarju. Njeno potovanje tu bo spodbujalo radovednost in potrebo po povezovanju in sodelovanju. V ponedeljek zvečer imamo konjunkcijo Merkurja in Sonca, tako bomo imeli občutek zjasnitve, dobro bomo razumeli, kje smo, vzroke zapletov, kam nas pot pelje. Torek je videti prijeten, optimističen in družaben. Zaradi ponovnega sekstila Merkurja in Plutona si bomo nadeli detektivske kape in nam bo težko kaj skriti. Omenjeni sekstil bo dal marsikomu moč besede, a paziti se je treba manipulacij. Sreda zna biti napornejša. Dopoldne bo več stresa. Zvečer bo eksakten še zadnjič v nizu kvadratov Marsa in Kirona, ki je odpiral teme, vezane na ranljivost šibkejših, na premočno obrambo, grozote vojne, kjer najbolj trpijo ravno tisti, ki z njo nimajo nič.

Od srede zvečer do petka zvečer bo Luna v ribah, smo pred mlajem, ki bo tudi sončev mrk. Energije bo manj, vračali se bodo problemi, s katerimi smo se soočali v preteklosti. Torej kaos, premalo jasnosti, veliko čustvene ranljivosti, odpirale se bodo teme o brezdomcih, migrantih. Venerin četrtkov premik v ribi, kjer se bo srečala z Neptunom, lahko prinaša močnejšo potrebo po iskanju miru. Hkrati nas ponovno naredi pasivne. V četrtek bomo čutili več potrebe po miru, a smo lahko zvečer preveč lenobni. V petek se bomo kljub utrujenosti soočali z ovirami in bomo delavni, zvečer bomo potrebovali odklop in bo več romantike.