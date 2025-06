Teden v zvezdah: Vikend z Luno v biku prinaša zasebno potrebo po užitku

Družbeno naporni vplivi imajo popotresne sunke do torka, saj imamo dve inkonjunkciji Marsa, ki ustvarjata širši božji prst nanj, tako zahtevata spremembe, premike, obrate, budita zahrbtne napade in prastare zamere in jezo. V nedeljo in ponedeljek imamo Sončev kvadrat na konjunkcijo Saturn-Neptun, v zraku bodo družbeni stresi in ranljivosti.

Na severni polobli smo v obdobju najdaljšega dne in najkrajše noči. Danes je poletni solsticij. Dobro je premisliti, katere svoje zamračitve in potemnitve naj Sonce osvetli, pokaže, zjasni, da bi jih spustili.

Vikend z Luno v biku prinaša zasebno potrebo po počitku, miru in užitku. Ker smo pred mlajem, bo v delo usmerjene energije manj, življenje nas kliče k dokončevanju preteklih projektov, da usmerimo pogled navznoter in spustimo vse, kar ni več smiselno in podporno. Merkurjev sekstil na Lunina vozla nas v soboto kliče k poštenim, globokim, čustvenim pogovorom. Marsov sekstil na Jupiter v nedeljo spodbuja akcijo, nam da pogum, da dosežemo, kar smo si želeli, se potrudimo. Večerni kvadrat Sonca in Saturna prinaša nekaj strahu in dvomov o svojih sposobnostih.

V ponedeljek in torek bo Luna v razigranih dvojčkih, a pred mlajem. Dnevi niso primerni za nove začetke, a je dobro o njih razmišljati, se pripraviti, si vzeti čas zase. Marsova inkonjunkcija s Plutonom budi zamere, jezo, spodbuja agresijo, ta stresni aspekt je bolje uporabiti za delo, šport, paziti moramo, da nas ne vleče v sovraštvo. Sončev kvadrat z Neptunom nosi notranja nelagodja, negotovosti, nerealna pričakovanja. V torek Merkurjev kvadrat s Kironom pomaga s pogovorom zdraviti rane, a lahko tudi nas ranijo besede drugih. Jupitrova inkonjunkcija s Plutonom prinaša finančni stres, vrednost nafte se lahko dvigne in vznemiri trge in ljudi. Imamo tudi konjunkcijo Sonca in Jupitra, ki je večinoma prijetna, prinese novo upanje, nekaj se bo obrnilo v pozitivno smer.

V sredo in četrtek bo Luna v mirnem raku. Sredino jutro bo polno negotovosti in skrbi, nato se energija obrača. Mlaj ob pol enih prinaša v naše kraje možnosti uspeha in pozitivnih rešitev vladajočih, nekaj se premakne na bolje, a pod hudo kritiko nasprotne strani. Temperature so lahko v četrtek visoke. Polni bomo zanimivih idej, imeli bomo energijo za doseganje ciljev, podjetni bomo, tekmovalni, se povezovali v harmoniji in razumevanju. Zvečer gre Merkur v leva, kar prinaša direktno, glasno retoriko, večjo potrebo po izražanju.

V petek bo Luna v levu aktivirala trigon Merkurja na konjunkcijo Saturna in Neptuna. Pogovori prinašajo več ravnotežja in boljši razvoj dogodkov. Popoldne znamo pretiravati.