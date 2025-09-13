Teden v zvezdah: Vikend v znamenju dvojčkov - družabnost, radost in nova spoznanja

Čeprav smo med mrkoma in marsikdo doživlja spremembe, je vikend z Luno v dvojčkih nakazan z vznemirljivimi, družabnimi in navihanimi barvami. Danes imamo konjunkcijo Sonca in Merkurja, kar prinaša zjasnitev uma, nova spoznanja, ker sta blizu južnega Luninega vozla, razumevanje preteklosti. Tudi nedelja bo lepa, Luna popoldne aktivira bližajoči se sekstil Venere in Marsa in prinaša strasti, veselje, radost do življenja, kreativnost in moč priti do tistega, kar nam je všeč. Zgodaj pojdimo spat, ker nas sicer lahko obremeni Lunin kvadrat na Saturn.

V ponedeljek in torek bo Luna v raku, mi mirni, sprejemajoči, polni ljubezni in razumevanja. Venerin sekstil z Marsom bo povzročil, da ta mir ne bo preveč pasiven, ampak poln strasti, kreativnosti, živosti. V torek se Venera in Mars povezujeta s Kironom, ljubezen bo vseeno odpirala rane in nam omogočala, da zrastemo, dozorimo, naredimo korak naprej. Vse, kar potrebujemo, je sposobnost stati v svoji rani, jo doživeti, prenesti in spustiti. Napaka je, da krivimo druge za to, kar doživljamo.

Luna v sredo zjutraj prestopi v leva, kar je spodbudno, saj gremo iz rakovega miru, ki se na koncu spreminja v skrajno pasivnost, v novo energijo kreativnosti, radosti, drame in dinamike. Aspektno se najprej povezuje s transaturnovci in nas kliče k novim načinom delovanja, nas potiska v višjo vibracijo. Bolj bomo hoteli kaj nadzorovati, več bo notranjega trenja. Spustimo nadzor in se prepustimo, da nas bo pognalo v ustvarjalnost. Popoldne in zvečer bo močneje čutiti opozicijo Merkurja in Saturna, kar lahko prinese strahove zaradi potrebe po nadzoru. Merkur v četrtek prestopi v tehtnico in začenja se obdobje, ko bomo iskali harmonijo, metalno in besedno bomo naravnani na prijaznost, umirjenost. V četrtek in petek tvori zmaj s transaturnovci, kar je znak napredka, razvoja, budne misli, dviga vibracije in spodobnosti nekaj s svojimi idejami premakniti, spremeniti, oživeti. Luna bo ostajala v dramatičnem in aktivnem levu do pol treh v petek in prinašala spodbudo za ustvarjanje, veselje, zabavo.

Popoldanski prehod Lune v devico nas bo navibriral na prihajajoči sončev mrk in nam vzel nekaj energije, nas porinil v introspekcijo, počitek in predelovanje. Kot vedno so dnevi pred mlajem namenjeni vizualizaciji tega, kar bi v naslednjem luninem mesecu radi gradili. Ker gre za sončev mrk, lahko vizualiziramo tudi večje projekte, ki zahtevajo mesece ali leta za dovršitev.

V petek tudi Venera vstopi v devico. Merkur in Venera bosta v medsebojni recepciji, mi prijaznejši in z veliko želje kaj lepega ustvariti z rokami.