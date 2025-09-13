ASTRO

Teden v zvezdah: Vikend v znamenju dvojčkov - družabnost, radost in nova spoznanja

V ponedeljek in torek bo Luna v raku, mi mirni, sprejemajoči, polni ljubezni in razumevanja.
Fotografija: FOTO: Den-belitsky Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
FOTO: Den-belitsky Getty Images/istockphoto

Joy Lotos
13.09.2025 ob 08:20
Joy Lotos
13.09.2025 ob 08:20

Čeprav smo med mrkoma in marsikdo doživlja spremembe, je vikend z Luno v dvojčkih nakazan z vznemirljivimi, družabnimi in navihanimi barvami. Danes imamo konjunkcijo Sonca in Merkurja, kar prinaša zjasnitev uma, nova spoznanja, ker sta blizu južnega Luninega vozla, razumevanje preteklosti. Tudi nedelja bo lepa, Luna popoldne aktivira bližajoči se sekstil Venere in Marsa in prinaša strasti, veselje, radost do življenja, kreativnost in moč priti do tistega, kar nam je všeč. Zgodaj pojdimo spat, ker nas sicer lahko obremeni Lunin kvadrat na Saturn.

V ponedeljek in torek bo Luna v raku, mi mirni, sprejemajoči, polni ljubezni in razumevanja. Venerin sekstil z Marsom bo povzročil, da ta mir ne bo preveč pasiven, ampak poln strasti, kreativnosti, živosti. V torek se Venera in Mars povezujeta s Kironom, ljubezen bo vseeno odpirala rane in nam omogočala, da zrastemo, dozorimo, naredimo korak naprej. Vse, kar potrebujemo, je sposobnost stati v svoji rani, jo doživeti, prenesti in spustiti. Napaka je, da krivimo druge za to, kar doživljamo.

Popoldanski prehod Lune v devico nas bo navibriral na prihajajoči sončev mrk in nam vzel nekaj energije ...
Popoldanski prehod Lune v devico nas bo navibriral na prihajajoči sončev mrk in nam vzel nekaj energije ...
Luna v sredo zjutraj prestopi v leva, kar je spodbudno, saj gremo iz rakovega miru, ki se na koncu spreminja v skrajno pasivnost, v novo energijo kreativnosti, radosti, drame in dinamike. Aspektno se najprej povezuje s transaturnovci in nas kliče k novim načinom delovanja, nas potiska v višjo vibracijo. Bolj bomo hoteli kaj nadzorovati, več bo notranjega trenja. Spustimo nadzor in se prepustimo, da nas bo pognalo v ustvarjalnost. Popoldne in zvečer bo močneje čutiti opozicijo Merkurja in Saturna, kar lahko prinese strahove zaradi potrebe po nadzoru. Merkur v četrtek prestopi v tehtnico in začenja se obdobje, ko bomo iskali harmonijo, metalno in besedno bomo naravnani na prijaznost, umirjenost. V četrtek in petek tvori zmaj s transaturnovci, kar je znak napredka, razvoja, budne misli, dviga vibracije in spodobnosti nekaj s svojimi idejami premakniti, spremeniti, oživeti. Luna bo ostajala v dramatičnem in aktivnem levu do pol treh v petek in prinašala spodbudo za ustvarjanje, veselje, zabavo.

Popoldanski prehod Lune v devico nas bo navibriral na prihajajoči sončev mrk in nam vzel nekaj energije, nas porinil v introspekcijo, počitek in predelovanje. Kot vedno so dnevi pred mlajem namenjeni vizualizaciji tega, kar bi v naslednjem luninem mesecu radi gradili. Ker gre za sončev mrk, lahko vizualiziramo tudi večje projekte, ki zahtevajo mesece ali leta za dovršitev.

V petek tudi Venera vstopi v devico. Merkur in Venera bosta v medsebojni recepciji, mi prijaznejši in z veliko želje kaj lepega ustvariti z rokami. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

astrologija teden v zvezdah zvezde teden napoved zvezdne novice luna Joy Lotos planeti astro

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«
Voznik (72) umrl na kraju nesreče, tri osebe odpeljali (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«
Voznik (72) umrl na kraju nesreče, tri osebe odpeljali (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.