Teden v zvezdah: vikend pred začetkom šole zna biti prijeten

Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

Joy Lotos
30.08.2025 ob 09:58
Joy Lotos
30.08.2025 ob 09:58

Vikend pred začetkom šole zna biti prijeten, saj je večji del Luna v strelcu, ki prinaša upanje, veselje, nas premika v novo in daje navdih. Danes do 16. ure bo Luna tekla v prazno v škorpijonu, kar je lahko obremenjujoče ali vsaj pasivno, saj nas taka Luna pogosto ujame v naše globine. Toda njen premik v strelca nas bo zbudil, odprl in navibriral za novo, sveže, nas potisnil v življenje. Danes so aspekti Lune vznemirljivi, večer je lahko prijeten, odpirajoč, pomaga se nam dvigniti na drugo vibracijo. Merkurjev trigon na Kiron obljublja, da bodo pogovori zdravilni, naša iskrenost poplačana in odnosi zaradi nje kljub kratkotrajni bolečini bolj zdravi. Tudi v nedeljo bo Luna v ognjenem strelcu delovala kot poživilo, nas razvedrila, porinila v lepe energije.

S ponedeljkom se stvari začnejo temniti, siviti. Po eni strani smo v obdobju mrkov in bo življenje manj stabilno, polno nepričakovanih sprememb. Po drugi se Saturn vrača v ribi in obljublja težave z vodami, čustvi, psiho, družbeno več strahov, negotovosti in kaosa.

Luna je v ponedeljek še v optimističnem strelcu, tako nas vsaj to drži v pozitivni naravnanosti. V torek Luna vstopi v kozoroga in v nočnih in jutranjih urah prinaša več skrbi, strahov, dvomov. Merkurjev prehod v devico bo tudi v torek, kar je res dober premik, ki izostri naš um, vrne zdrav razum in nas naredi praktične, iznajdljive, spretne. Toda na začetku tvori jod z Neptunom in Plutonom ter kvadrat na Uran, kar prinaša nepričakovane zasuke, včasih vremenske težave, ker gre za Merkur, bodo težave povezane z vetrom. V torek in sredo ne hitimo z odločitvami, bodimo trezni, premišljeni. Na srečo je Luna v kozorogu in z dobrim načrtom, vztrajnostjo in trpežnostjo se lahko izognemo neumnim, prehitrim odločitvam. V sredo se Jupiter harmonično poveže z luninima vozloma, tako je na družbeni ravni več upanja, vidi se dogovor, pravno urejanje stvari, ki lahko izboljša bivalne razmere določeni skupnosti, ki to potrebuje. V četrtek dopoldne bo Luna še v kozorogu in v harmoniji s Saturnom, če premagamo dvome in strahove in naredimo, kar je treba, bomo učinkoviti in zadovoljni.

V četrtek in petek bo Luna v vodnarju, mi nemirni, a bolj radovedni, družabni, odprti. Marsov kvadrat z Jupitrom da vedeti, da bomo imeli več energije, a jo bomo teže usmerjali na pravi način. Če si naredimo načrt, bo laže. Paziti se moramo skušnjave, da nekaj naredimo mimo zakona. Ob tem aspektu je pogosta objestnost. Ker se bližamo mrku, bomo nemirni, presežek energije usmerimo k ciljem, drugače nas bo premetavalo brez nadzora.

