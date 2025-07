Teden v zvezdah: vikend bo intenziven in strasten

Luna raste proti svoji polnosti, ki se bo zgodila v četrtek, tako jo je modro izkoristiti povsod tam, kjer je treba nekaj pripraviti do vrhunca, rešiti, potisniti, uresničiti. Čeprav je njena moč večinoma zelo spodbudna, kot vedno nekaj dni prej pazimo na svoja čustva, najbolj ženske, saj se nam lahko stvari zdijo bolj dramatične, kot so v resnici. Saj veste, ko se iz muhe dela slona.

Vikend z Luno v škorpijonu nas bo naredil intenzivne, strastne, predane tistim, ki so nam blizu. Ljubezen in naklonjenost lahko izražamo tudi z ljubosumjem in pritiskom. Če se le da, brez pretiravanja, a poskusimo razumeti jezik ljubezni škorpijona. Brez drame, adrenalina in strasti pri njih ne gre. Venera bo na začetnih stopinjah dvojčkov zelo aktivna, nosila nas bo, sploh čez vikend, iz višav romantike na dno realizma. Ne skrbite, videti stvari, kot so, je koristno na dolgi rok. V finančnem pogledu je modro vlagati v umetnost. Družbeno lahko pričakujemo premirje, vsaj na krajši rok.

V ponedeljek in torek bo Luna v znamenju strelca in spet bo več optimizma, navdiha, volje in samozavesti. Venera bo v ponedeljek v trigonu s Plutonom krepila naše želje, strasti in nam pomagala, da bomo lažje pridobili, kar si želimo. Spodbudna bo na finančnem področju. Na zasebnem bo nekoliko bolj dramatično.

Veter in vročina

Uran v ponedeljek za nekaj mesecev vstopi v znamenje dvojčka in nam da predogled novega časa, ki prihaja, ko se naslednje leto konec aprila dokončno potopi vanj. Po eni strani Uran v dvojčkih pomeni zmago naprednih liberalnih idej, spremembo šolstva, pridobivanja znanja, spremembo podajanja novic ter spremembo na področju trgovine in prevozništva. Toda včasih je treba za tovrstno spremembo tudi na ulice ali celo v boj.

V sredo, četrtek in večji del petka bo Luna v kozorogu. Kot vedno jo je modro izkoristiti za delo, red, varčevanje ali vsaj premislek o tem. V sredo so Lunini aspekti manj prijetni, več bo skrbi in negotovosti, sploh sredi popoldneva, v večernih urah bo veliko pretiravanja.

V četrtek pozno zvečer bo polna luna. Vremensko obljublja veter in vročino, večjo nevarnost ognja. Polna luna v kozorogu nas kliče, naj naredimo načrt, smo vztrajni in se ne damo pri dosegu želenega. Hkrati omogoča, da nekaj, kar nas bremeni, spustimo, damo od sebe. Ni najenostavnejša, a krepi vztrajnost. V petek bo Luna tekla v prazno do sedmih zvečer, tako si je pametno narediti urnik, kaj je treba opraviti, da izkoristimo še zadnji dan Lune v kozorogu. Ker je Saturn, Lunin dispozitor, že stacionaren, je lahko petek bolj naporen dan, ko se bo treba soočati s svojimi omejitvami.