Teden v zvezdah: Veliko čustvene energije

V soboto bo Luna še v tehtnici. Jutro je videti prijetno, v energiji zaupanja, sreče in razvoja. Nato zna prevladovati bolj postana energija. Če si želimo dan poživiti, pojdimo na lepše, med ljudi. Merkurjev vstop v bika prinaša tedne, ko bomo razmišljali bolj praktično, umirjeno, več naših misli bo usmerjenih v stabiliziranje življenja in izboljševanje materialne situacije. Njegov prvi aspekt je kvadrat s Plutonom, s tem na začetku premik nosi zahtevnejše misli, napornejše novice.

V nedeljo in v ponedeljek bo Luna v škorpijonu, in ker se v ponedeljek zvečer dovrši tudi polna luna, bo čustvene energije veliko. Lahko jo potisnemo v akcijo, delo, da se stvari premaknejo. Napetost ščipa nas lahko tudi bremeni, nosi močna in intenzivna čustva, dramatično doživljanje.

Zaradi paralele Marsa in Urana, ki bo eksaktna v nedeljo, znajo biti dnevi polni energije, zagona, a znamo biti manj potrpežljivi, tako je večja verjetnost nezgod; potrebna je dodatna previdnost pri uporabi ostrih ali eksplozivnih predmetov in tudi na cesti, kar sporoča še kvadrat Merkurja in Plutona, ki prinaša tudi črnogledost in zoprne ali zastrašujoče novice.

Navdih in polet

Polna luna bo malo pred sedmo zvečer v ponedeljek, z Luno blizu Agene, kar kljub soočanju z izzivi obljublja konstruktivne dogovore in usklajevanje. Bližina Urana nakazuje, da bo veliko potrebe po spremembi, več stresa, a tudi več možnosti osvoboditi se. Vreme bo bolj vetrovno. V torek zjutraj Luna iz škorpijona tvori še trigon na Saturn, prinaša potrebo soočiti se z realnimi izzivi in omejitvami.

Okrog pol enajstih v torek Luna preide v strelca in tam ostane do četrtka. Dnevi bodo polni navdiha in poleta, gnal nas bo optimizem, zaupanje vase. V torek in sredo so aspekti prijetni in bomo čutili spodbudo za akcijo, doseganje ciljev, stvari bodo lepo tekle. Izkoristimo te dni, kajti z manj truda bo mogoče več narediti. Tudi četrtek bo večji del dneva spodbuden, optimističen, a bo več nemira. Zvečer, ko Luna tvori kvadrat na Saturn, bo več skrbi, strahov, nelagodja.

V petek bo Luna v kozorogu in mi bolj praktični, prizemljeni, tudi bolj učinkoviti in načrtni. Energijo Lune v kozorogu je najbolje izkoristiti za delo na podlagi predhodnega načrta. V petek se bo Sonce harmonično povezovalo z luninima vozloma, tako bomo jasno vedeli, kaj je naša pot. Aspekt nam pomaga povezovati se za skupni, vzvišeni cilj. Luna se zvečer povezuje z Merkurjem in Venero, potrebovali bomo tudi druženje in veselje, ne le delo.