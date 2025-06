Teden v zvezdah: Več energije za zabavo

Luna raste in iz trenutka v trenutek bo več energije, pogona in moči nekaj novega ustvariti. Pomembno je, da imamo jasne vizije, cilje in naredimo korake do njih, tako nas bo Luna porinila v akcijo, k novim začetkom. Če smo že na dopustu, nam bo dala poguma in energijo, da bo bolj aktiven, da bomo lažje spoznavali nove ljudi in kraje.

Na družbeni ravni se bo poskušalo pomirjati norosti prejšnjih tednov. Tako Merkur, planet komunikacije in dogovorov, kot Venera se bosta povezala v harmonijo z bližajočo se konjunkcijo Saturna in Neptuna, tako se bo na vojnih žariščih poskušalo nekaj pomiriti, ohladiti, umiriti. Vsaj za nekaj časa.

V soboto, tudi v nedeljo dopoldne, bo Luna še v levu, tako bo energije za zabavo, veselje in kreativnost več. V soboto bo več načrtovanja in navdiha zaradi Merkurjevega trigona na Saturn in Neptun. V nedeljo zna lev delovati tudi bolj dramatično in so mogoče negativne novice, zasebno negativne misli zaradi opozicije Merkurja in Plutona.

V četrtek in petek lahko čutimo nemir v odnosih.

Luna okoli dveh popoldne preide v devico in nas umiri, prizemlji, naredi manj glasne, a bolj premišljene in učinkovite. Njen sekstil na Jupiter zvečer obljublja več optimizma in entuziazma. Luna bo v analitični in praktični devici tudi v ponedeljek in torek, večinoma v prijetnih aspektih, tako bomo v teh dneh naredili veliko, natančni, razsodni bomo, tudi uslužni. Luno v devici je najbolje izkoristiti za delo na vrtu, za to, da vsaki stvari najdemo svoje mesto, uredimo omare in svoje misli.

V sredo, četrtek in petek dopoldne bo Luna v tehtnici, kar večinoma obljublja mirnejše, a bolj pasivne dni, ko nas aktivira predvsem druženje, bolj hrepenimo po harmoniji, ljubezni, lepih stvareh. V sredo bo prvi krajec, ki za Slovenijo ni spodbuden, nakazuje več skrbi, odgovornosti, tudi kako krizo. Ker se Venera že nevarno bliža Uranu, vsaj v četrtek in petek lahko čutimo nemir v odnosih. Nekateri se lahko tresejo, drugi doživijo več vznemirjenja. Vsekakor je to čas za zabavo, še najbolj z električno, vznemirljivo glasbo. Venera in Uran se srečata v petek na Plejadah, to je roj zvezd, ki prinaša dramo, čustveno pretiravanje, lahko dramo v odnosih.

V petek gre Luna v škorpijona in njen prvi aspekt malo pred šesto popoldne je kvadrat na Pluton, tako da bo več strasti, a tudi močnejše čustveno doživljanje, bolj dramatični odzivi. Poznejše večerne ure bodo zaradi trigona na Jupiter ponovno bolj vedre in mirne. Ob pol sedmih zvečer bo Venera zapustila bika in vstopila v dvojčka, tako bo v zraku ponovno več potrebe po spogledovanju, zabavi, igri in druženju. Manj bomo doma, več med ljudmi.