Teden v zvezdah: v sredo nas bo Luna v raku pomirila, naredila sočutne in tople

Luna pada k mlaju in prinaša čas za zaključevanje v preteklosti začetkih projektov ter pripravo na nove začetke. Smo tudi v času Merkurjeve retrogradnosti, tako bo introspekcije več in več sposobnosti vrniti se nazaj, v preteklo, to premisliti, analizirati, predelati.

Od sobote do pol enih v nedeljo bo Luna v biku, tako bomo rutinski, praktični, uživaški in bo življenje mirnejše. Dopoldne je lahko še nekaj nemira, popoldne bomo tudi bolj aktivni in odločni. V soboto bo tudi kvadrat Sonca in Kirona, ki lahko odpre rane samozavesti in rane, vezane na očeta ali avtoritete. Nedeljsko jutro bo mirno in prijetno.

V nedeljo in ponedeljek bo Luna v dvojčkih. V nedeljo so aspekti še spodbudni, marsikaj se nam bo sestavilo. Mogoči so zanimivi pogovori, uvidi. V ponedeljek bo že močneje čutiti, da je njen vladar retrograden, več bo psihične zmede, kaotičnosti, paziti se je treba napak. Ker je v ponedeljek Mars v konjunkciji z južnim luninim vozlom, bo fizične energije manj in se bo treba na družbeni ravni zopet soočati z agresijo nad nemočnimi. Kljub vsemu je ponedeljek lahko prijeten, če sprejmemo kaos in si dovolimo počitek. Napornejše so samo večerne ure. V torek vse do pol treh bo Luna še vedno v dvojčkih, a brez aspektov. Tu se bo že čutilo, da gre njen vladar nazaj, in bo kaotičnosti in napak več.

Več bo stalnosti

V torek ob pol treh popoldne prestopi Luna v raka, toda sprva tvori le kvadrate, tako namesto miru prinese ranljivost, občutljivost, ki se pomiri šele v večernih urah. V torek Sonce preide v leva in se muhasto vreme malo umiri, več bo stalnosti, pripravljenosti na igro, zabavo, tudi kreiranje.

V sredo nas bo Luna v raku pomirila, naredila sočutne in tople. Lažje se bomo povezovali s svojimi. Sončev sekstil z Uranom prinaša več jasnosti v naš um. Venerin kvadrat na Mars več drame v odnose, še najbolj tiste ljubezenske narave, in druge ovire pri uresničevanju želja. Luna bo ostajala v raku do pol šestih zvečer v četrtek, tako se ohranja mirnost, toda ker je to tudi dan mlaja, bo energije manj, usmerjeni bomo bolj navznoter, je pa to čas izjemne moči vizualizacije, ustvarjanja stvari.

Mlaj bo v četrtek zvečer, na drugi stopinji leva, povezan v pol davidove zvezde, tako nas čaka ploden mesec, ko se bo dalo marsikaj kreirati, pripraviti, urediti. Največ bomo sposobni narediti na podlagi načrta, ki je bil navdihnjen od znotraj. Tudi v petek bo Luna v levu, a zaradi Sončeve opozicije na Pluton se bo treba soočati tudi z našimi sencami, problemom ega in pretirane potrebe po priznanju, zaradi katere lahko naredimo kako temeljno napako. Bo pa petek tudi dan pomembnih uvidov.