Teden v zvezdah: V polno luno je vpeta aspektna konfiguracija zmaj, ki zahteva preobrazbo

Danes dopoldne bo polna luna v znamenju vodnarja, to je energija, ki odpira, nas dela nemirne, tudi družabne in igrive, osvobaja in povezuje ljudi v skupne projekte. V polno luno je vpeta aspektna konfiguracija zmaj, ki od nas zahteva preobrazbo, kliče k preobrazbi, da delujemo bolj instinktivno, si izborimo, kar je treba.

Na družbeni ravni je znanilec sprememb, ki jih bo prinesel jesenski sončev mrk. Lahko nas malo prestraši, zahteva dvig vibracije; lažje se bomo priklapljali na novo vibracijo, manj nas bo zmaj iritiral.

Mars tvori opozicijo s Saturnom in Neptunom, kar lahko zmanjša raven energije in družbeno prinaša napetosti. Ker je opozicija del zmaja, bo delovala energetsko nabito, iskali bomo načine, kako presežek energije sprostiti, da se ne obrne proti nam.

V nedeljo bo Luna v ribah, kar nas bo pomirilo. Dopoldne je lahko še nekaj nemira, pozneje bomo lažje potovali v miru in ljubezni. Zaradi približevanja benefikov na jutranjem nebu bodo dnevi z Luno v ribah (nedelja in ponedeljek) sladki, prijetni, nosili priložnost za lepe trenutke, zabavo, radost, lahko pretiravamo z dobrim.

V ponedeljek bo Merkur na miru, na sredi stacionarnosti, tik pred tem, da se obrne direktno.

V torek bo eksakten že drugi mundani sekstil Saturna in Urana, ki prinaša v naš svet zastarele metode sodelovanja in povezovanja. Prvič je Trump stresel svet z ekstremnimi carinami, zanimivo bo opazovati ZDA v času drugega sekstila. V torek se dovrši konjunkcija dveh benefikov, ki večinoma prinaša veliko lagodja, kake novice o milijonarjih; ker se zgodi blizu Sonca ZDA, bo tja usmerjen naš pogled. Na zasebni ravni so vplivi večinoma prijetni, kličejo nas k užitju življenja. Okoli pol enih popoldne se Luna premakne v znamenje ovna, postanost in mirnost prejšnjih dni bo za nami. Mnoštvo aspektov na začetnih stopinjah nosi veliko vznemirjenja, nekaj strahu, tudi veliko novosti in predvsem nove vibracije, na katere se bomo v naslednjih letih navajali. Zvečer bo Luna spodbudila sekstil Merkurja in Marsa, ki bo v orbisu do 18. 8. Odločni bomo, drzni, prodorni, na cesti lahko tudi prehitri in predrzni.

V sredo čez dan se bo Luna povezovala s kvadrati na benefika, kar bo ustvarjalo veliko nemira. Večerne in nočne ure bodo bolj prijetne, več bo radosti, lažje se bomo uskladili. V četrtek bo Luna v ovnu skoraj do pol štirih, a v prazno, nemir in drznost ovna bomo morali zavestno usmerjati v delo, šport, aktivnosti, sicer bomo tečni.

Potovanje Lune v biku bo v četrtek zvečer nekoliko naporno, več bo notranje napetosti. V petek bo prijetno. Veliko radosti, zadovoljstva, občutka za materialne vidike življenja. Razum nam bo dobro delal, spretni in hitri bomo.