Teden v zvezdah: V ozadju se nekaj dogaja

V soboto zjutraj bo mlaj na začetku device, v fokusu joda, ki obljublja družbeno nepričakovane zasuke. Včasih je jod povezan tudi z vremenskimi skrajnostmi. Mlaj je v kvadratu z Uranom, kar obljublja nepričakovane spremembe, ki nas lahko nečesa osvobodijo, a vseeno doživljamo vsaj malo šoka ob tem.

Pri nas je mlaj v 12. hiši, tako za Slovenijo ne bo tako zelo stresen, se pa tudi pri nas nekaj dogaja v ozadju, kar bomo razumeli sčasoma. Mlaj bo na Regulusu, veliki zvezdi iz ozvezdja Leva, ki govori o velikih in pomembnih, skoraj neuničljivih ljudeh, vodjih, ki znajo biti precej nekompromisni. Mlaj bo na ascendentu Trumpa, tako bo on razlog za spremembe, ali se te zgodijo njemu.

Na zasebni ravni mlaj vedno pomeni možnost novega začetka, tako je pomembno, da vizualiziramo, kaj si želimo, naredimo načrt in delujemo proti cilju. Vsak od nas bo imel mlaj v določenih hiši, in če veste, kje se vam zgodi, tam boste imeli možnost novega začetka.

Luna bo v devici od sobote do ponedeljka ob 16. uri. Ne pričakujmo, da bo veliko energije, a s pomočjo device lahko uredimo dom, pisarne, papirje, si vzamemo čas, da stvari spravimo v red počasi in z občutkom.

Luna v škorpijonu bo sprva naporna

V ponedeljek nekaj čez 16. uro Luna vstopi v tehtnico, ob 18.30 Venera v leva. Zanimiv prehod Venere prinaša več energije, usmerjene v zabavo, kreiranje, v nas se bodo vzbudile želje, da zasvetimo, si kaj lepega kupimo. Luna ostaja v tehtnici do četrtka, tako bomo pozorni na odnose, ker bo tudi Venera izjemno aspektno aktivna, tvorila pol Davidove zvezde, se zdi, da bo čas, da zasvetimo, finančno nekaj dosežemo, za zabavo in ljubezen bo veliko priložnosti, možnost novih finančnih virov, virov radosti, novih ljubezni bo večja.

Sprva imamo v noči na torek Venerin trigon s Saturnom, ta prinaša finančno trdnost na podlagi varnih naložb, v partnerstvu občutek varnosti in trdnosti. V torek in noči na sredo se veže z Uranom in Neptunom, prinaša nove trende za zaslužek, tudi bolj trdne mirovne dogovore, zasebno ustvarjalnost, zabavo in ljubezen. V sredo ima opozicijo na Pluton, ki nas veže na nekaj, kar si želimo, a tokrat, ker je del Davidove zvezde, lahko deluje le kot pogonska sila, da se določene odnose uredi.

V četrtek in petek bo Luna v škorpijonu. Sprva bo naporna, saj nas želje lahko naredijo obsesivne in nosijo krizo. Nato se energija sprosti in bomo škorpijona konstruktivno doživljali, da nas bosta strast in moč gnali do ciljev. Zasebni odnosi se bodo poglobili. Uranov sekstil na Neptun je prvi, ki nam od daleč pokaže, katere novosti prihajajo v svet na ravni umetnosti, znanosti in tehnologije.