Luna pada, v torek bo zadnji krajec, tako bo veliko energije za delo, akcijo, popravljanje napak, zaključevanje projektov. Venera in Mars se povezujeta v trigon in večji del tedna prinašata več radostne, strastne, ustvarjalne energije, kar lahko poživi ljubezenske odnose ali nas spodbudi, da se potrudimo priti do tistega, kar si želimo. Saturn bo na koncu rib, kar lahko nekaterim prinese kak strah, negotovost ali dvom več. V soboto bo Luna v praktičnem in učinkovitem kozorogu. Najbolje jo je izkoristiti za delo, urejanje stvari, če smo prosti, nas bo vabila v hribe, na zdrav napor z občutkom ...