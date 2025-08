Teden v zvezdah: Smo tik pred polno luno, zato ne delajte iz muhe slona

Luna potuje proti polnosti, tako bo več energije, da dokončamo, kar smo začeli. Merkur še vedno teče nazaj, brez zapletov ne bo šlo, ceste od nas zahtevajo več potrpljenja.

V soboto bo Luna v škorpijonu, Mars v kontraparaleli s Saturnom, kar hladi vreme, prinaša tudi več notranjega nemira, zamer, hladne jeze, ki jo je, ko se zbudi, težje umiriti.

Od nedelje do torka zvečer bo Luna v strelcu. V nedeljo in ponedeljek bo v pozitivnih aspektih, tako nas čakata dva dneva, ko bomo polni energije, navdiha in pogumno raziskovali življenje. Izkoristimo spodbudne dni, ker se pozneje energija obrne. V torek bo Luna potovala v kvadrat z Marsom, tako bo več nemira in napetosti in bomo težje usmerili energijo strelca h konkretnim ciljem, razmetavali bomo energijo, kar nas lahko dolgoročno izčrpa. Mars bo v torek na zadnji stopinji, kar nas lahko naredi manj praktične, brez prave smeri gibanja.

V torek okrog sedmih zvečer bo Luna prestopila v kozoroga in tvorila naporne aspekte, tako nam prenaša več skrbi, negotovosti, naporne čase. Luna bo v kozorogu tudi v sredo in četrtek. Pozornost usmerimo na načrt, delo, red, učinkovitost in varčnost. Ne izgubljajmo se v čustvenem, delo je edino zdravilo, ko gre za kozoroga. V četrtek tvori Luna opozicije z benefikoma, imeli bomo občutek, da ni nič dovolj dobro, dovolj veliko.

Smo tik pred polno luno

V četrtek bo Luna tvorila kvadrat na Kiron in nekaterim odprla rane lastne identitete. V četrtek vstopi Mars v znamenje tehtnice, kjer ni ravno najbolj zaželen, saj se veliko prička in nima dovolj moči, da opravi svoje naloge in postavi meje. Toda tokrat na samem začetku tvori aspektno konfiguracijo zmaj, kar pomeni, da se bo od četrtka do nedelje na družbeni ravni zgodilo marsikaj, tudi izjemno napornega, a z namenom razvoja, transformacije, napredka.

V petek bo Luna v znamenju vodnarja, mi bolj odprti, vznemirljivi, družabni, radovedni. Toda ker smo tik pred polno luno, nas bo presežek energije tudi razmetaval na vse konce in moramo paziti, da ne delamo iz muhe slona, nismo preveč osebni in vzamemo energijo, ki nam jo ščip daje, in z njo nekaj konkretno uredimo, premaknemo naprej.

Luna zgodaj zjutraj (od 4. do 8. ure) aktivira zmaj Marsa, transaturnovcev in Saturna ter nam pokaže hitre družbene spremembe in novi svet, ki prihaja. Za vse, ki so se zadnja leta pripravljali, je to znak osebnega napredka, dviga zavesti. Za ostale lahko deluje naporno in obremenilno, preprosto bo preveč energije, ki jo je težje konstruktivno izkoristiti. Šport ali fizično delo pomirjata presežke energije.