Teden v zvezdah: Retrogradni Merkur v nedeljo vstopi v ribi in nas naredi manj racionalne

Astrološko se bo veliko dogajalo. V soboto bo mrk, ki potiska v novosti, vezane na obrambo, vojsko, drznost. Zasebno moramo marsikaj spustiti, da bi nas življenje porinilo v novo. Retrogradni Merkur v nedeljo vstopi v ribi in nas naredi manj racionalne, prinaša več kaosa.

Neptunov nedeljski prehod v ovna obljublja desetletje novosti na ravni religij, duhovnosti, umetnosti, slike, filma, kemije, farmacije. Petkov sekstil Saturna in Urana, ki ga bo Mars povezal v lotos, zmago konservativnega načela, trdega uveljavljanja volje skozi razum, delo, vztrajnost.

Vikend z Luno v ovnu zahteva več akcije, delovanja, prinaša nemir, jezo in nezadovoljstvo. Mrk nas potiska v novo, retrogradni planeti v ribah pa še globlje v preteklo in nas silijo, da predelamo, spustimo in gremo od sredine aprila s svežo energijo naprej. V nedeljo bo kljub dodatni energiji Lune v ovnu tudi nekaj pasivnosti, zmede in kaosa, saj se Merkur vrača v ribi in poveže z Neptunom. Neptunov vstop v ovna začenja novo desetletje s čisto drugim ritmom in načeli. Kaos in odprtost na zgoraj naštetih področjih bosta izginila, začeli se bodo rojevati nove oblike, načini, bolj učinkoviti in zemeljski, a tudi nove bitke.

V ponedeljek in torek bo Luna v mirnem in stabilnem biku. Venera pride v konjunkcijo s severnim Luninim vozlom, kar prinaša korak naprej k iskanju miru. V torek Luna poveže sekstil Saturna in Urana, ki bo eksakten v petek in prinaša več zdrave pameti, razsodnosti, tradicionalnega načina razmišljanja, reševanja problemov, moč, da se znanost in tehnika konstruktivno povežeta. Na družbeni ravni ti vplivi nosijo manjše zmage konservativnih političnih smeri, na zasebni občutek, da se da z delom in trudom marsikaj stabilizirati, urediti. Modro je premišljati o preteklih finančnih odločitvah.

V sredo in četrtek bo Luna v dvojčkih. Ker je Merkur retrograden in v znamenju, kjer se ne počuti najbolje, znamo biti zmedeni, ne najbolj jasni, možni so napake, napačne odločitve, nesporazumi, na cesti je lahko kak zastoj in bomo potrebovali potrpljenje. Usmerimo se nase, predelujmo stvari v sebi, prisluhnimo intuiciji, raje kot da iščemo potrdila zunaj sebe, se odločamo in dogovarjamo. Odsvetujem pomembne nakupe.

V petek bo Luna v raku, mi mirni in z več občutka zase in druge. Takrat bo tudi konjunkcija Merkurja in severnega Luninega vozla, tako s pogovori lahko naredimo premik k razumevanju in povezovanju. Približuje se lotos Marsa in Saturna z Uranom, kar daje občutek, da bo moško načelo 'na trdo', razumsko, vztrajno in prodorno delovanje prineslo spodbuden rezultat.