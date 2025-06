Vikend bo astrološko pester. Z ovirami nas bosta soočala dva kvadrata, eden je mundani, pomemben ne le osebno, ampak barva tudi družbena dogajanja. Gre za tretji kvadrat Jupitra in Saturna, prva dva sta se dogodila lani in v gibljivih znamenjih, tretji bo v nedeljo v kardinalnih. Čeprav so kvadrati vedno tudi spodbuda, saj nas soočijo s problemom in potisnejo k reševanju, so spodbudni le, če sprejmemo izziv in se ne ustrašimo ali umaknemo. Tokratni kvadrat je izziv med naprednimi in konservativnimi in kaže nezdružljivost drugače mislečih. Pri tem je tokrat Jupiter močnejši, Saturn v slabšem p...