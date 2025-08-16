ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: Pred nami je še nekaj krasnih dni

Energija se bo namreč z novim mlajem močno spremenila.
Joy Lotos
16.08.2025 ob 16:20
Joy Lotos
16.08.2025 ob 16:20

Pred nami je še nekaj krasnih dni in jih je nujno izkoristiti. Energija se bo z novim mlajem močno spremenila, zelo hitro bomo vrženi v več skrbi in več sprememb, tako je dobro, da dneve pred mlajem (23. 8.) izkoristimo za lepe plati življenja. Za užitek, veselje, počitek, druženje in poglabljanje odnosov.

Danes bo Venera v harmoniji z Luninima vozloma, zasebno in svetovno bomo lažje ustvarjali mir in harmonijo, se lepše povezovali. Zjutraj bo zadnji krajec, ki je dokaj spodbuden, kliče nas k delu, redu, govori, da si lahko izboljšamo finančno situacijo. Spremembe v Sloveniji bodo pozitivne, vezane tudi na vlado, odločujoče.

Luna bo v prazno vse do šestih zvečer, kar nosi vztrajno, a počasno energijo; potem preide v znamenje dvojčka in začenjajo se živahni dnevi. Veliko se bo dogajalo, potrebovali bomo gibanje, pogovore, vznemirjenje. Današnje večerne ure niso namenjene, da ostajamo doma, pomembno je, da se družimo, veselimo. Ponovno bomo lahko čutili razvoj, dvig zavesti, napredek.

Tudi noč na nedeljo zna biti aktivna, vznemirljiva, odklopimo se in si dovolimo užiti življenje na polno. V ponedeljek bo vse do dveh konstruktivna energija, kljub nemiru se bomo znali dobro dogovoriti, narediti pomembne korake, se prav odločiti. Od dveh do devetih zvečer bo Luna v praznem teku v dvojčkih, zaradi česar bo več nemira, ki ga bo treba zavestno usmeriti v neko delovanje, da ne bomo popolnoma raztreseni. Ob devetih zvečer Luna vstopi v raka, več bo ranljivosti, skrbi, negotovosti.

Tudi v torek dopoldan smo lahko še nekoliko bolj občutljivi in se prehitro branimo. Pozneje pa se nam pokaže Luna v raku v svojih najlepših barvah, kot so mir, prijaznost, sočutje in toplota do teh, ki jih tako ali drugače doživljamo kot svoje. Še v poznih večernih urah bo več optimizma in prijetnih čustev. V sredo bodo do pol treh popoldan zaradi konjunkcije Lune z Venero prevladovala lepa čustva, prijazni in harmonični bomo, iskali varne odnose. Po tem gre Luna v prazno in bo spet več pasivnosti, te bo še toliko več, ker se Luna vztrajno manjša.

Čeprav bo v četrtek Luna v levu in v lepih aspektih, se zdi, da bo dan pasiven, ker se bližamo mlaju in bo energije vsak trenutek manj. Mlaj bo v soboto in ne naznanja najbolj prijetnega luninega meseca, nekateri lahko obrat energije začutijo že v četrtek. Če ne prej, bo večina med nami nekoliko izgubljena in izčrpana v petek. Dovolimo si počitek in introspekcijo, vizualizirajmo, kaj si v novem luninem mesecu želimo. 

