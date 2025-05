Teden v zvezdah: Pred nami dinamično obdobje

Spet je pred nami dinamično obdobje z zelo veliko aspekti in dvema prehodoma planetov. Luna pada do torka k mlaju in nas kliče, da zaključujemo projekte, si malo spočijemo in domislimo nove stvari. Od srede bo čas za nove začetke.

V soboto bo Luna še v aktivnem ovnu, mi spodbujeni k delu, akciji, športu ali drugim napornim podvigom. Njeni aspekti so temeljno spodbudni, tako bo manj sebičnosti in nemira ovna. Sončev trigon s Plutonom nas bo potiskal k ciljem, najdimo pravo mero, ne prek trupel. Merkurjeva konjunkcija z Uranom bo nosila veliko zanimivih idej, vznemirjenja. Zapisujmo si jih. Ker bo eksaktna v noči na nedeljo, bo težje spati, saj nam bo um delal sto na uro.

V soboto zvečer Luna preide v bika in prinaša umirjene in uravnotežene dni. V nedeljo zjutraj Saturn prestopi v ovna. Opazujmo, kaj se bo dogajalo družbeno. Čeprav bo letos v ovnu le do septembra, bo pokazal, kako se bo družba spremenila, katere novosti prihajajo. Osebno bo za večino ta premik prijeten, saj bo manj strahov in kaosa, več občutka, da imamo življenje pod nadzorom. V ponedeljek zjutraj vstopi Merkur v svoje znamenje, dvojčka, kjer ga čakata Sonce in Jupiter, tako se bo energija spremenila, več bo potrebe po igri, druženju, lahkotnejših temah. Prvi aspekt, ki ga tvori, je sekstil na Saturn, ki nas spodbuja k načrtovanju, študioznosti, resnim premislekom. Luna bo večji del dneva v biku, a na tistih stopinjah, ki nosijo več napetosti in močnejša čustva. Konjunkcija z Uranom poleg stresa prinaša potrebo po osvoboditvi.

V ponedeljek zvečer vstopi Luna v dvojčka

V ponedeljek zvečer vstopi Luna v dvojčka in prinaša razigrane, simpatične dni, živahne, malo raztresene, a vendar prikupne. Zdelo se bo, da se pasivnost in pritisk umikata in se lahko marsikaj dogovorimo, premaknemo naprej. Zvečer bo Merkur tvoril sekstil na Neptun in poleg resnosti prinesel navdih. V torek se na 6. stopinji dvojčka dovrši mlaj. Luna bo rasla, energije bo več. V karti mlaja za Slovenijo sta kotna Uran in Pluton, oba planeta sprememb. Več bo pritiska na vlado in pomembne ljudi. Merkurjev trigon na Pluton nas bo naredil bistre, sposobne videti v ozadje, prinesel bo več besedne moči. Večji del srede bo Luna v dvojčkih, mi igrivi, radostni in povezovalni.

V sredo zvečer bo Luna v raku in napornih aspektih. Družbeno in zasebno prihajajo novice, ki nas spravljajo v negotovost. Luna bo v raku tudi v četrtek in petek, upočasnili se bomo, umirili, si vzeli več časa drug za drugega, lahko bi bili občutljivi. V petek se sestavi konjunkcija Sonca in Merkurja, ki nam zjasni um in stvari se pokažejo take, kot so, kar nam pomaga k boljšim odločitvam.