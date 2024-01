Teden v zvezdah: poslavljamo se od napornega časa

Ta vikend se dogodita dva prestopa. Sonce preide v vodnarja 20. 1. in prinaša energijo, ki želi originalnost. Preden preide, tvori še zadnjo konjunkcijo s Plutonom, zato je bilo zadnje dni v zraku več trpkosti. Sonce se v teh zimskih znamenjih ne počuti najbolje, manjka mu toplote in navdiha, vendar nas kljub temu spodbuja k povezovanju, prinaša intelektualne cilje, nenavadne pristope k ustvarjanju, daje možnost objektivnega pogleda na situacijo.

Družbeno večji in pomembnejši premik je prehod Plutona iz kozoroga v vodnarja, ki ne kaže le spremembe energije za krajši čas, ampak velike družbene premike, moč ljudstva, skupnosti, velik napredek znanosti in nove vire energije. Čeprav se Pluton vrača v kozoroga za dva meseca jeseni, bo v vodnarju ostal dvajset let. Tako je njegov prehod 21. 1. pomemben in dolgoročen.

V ponedeljek, 22. 1., bo Venera na zadnjih stopinjah strelca, zato ni pravi čas za nakupe in nove odnose, nam pa lahko Venera kot občutek blaženosti odpira vrata v duhovni svet. V torek, 23. 1., bo prestopila v kozoroga in še zadnje lahkotnejše energije se bodo umaknile. Resnost, odgovornost tako v finančnih zadevah kot v odnosih se nas bosta držali nekaj tednov.

Manj bo veselja

Od torka bo pet planetov, od tega štirje hitri, v znamenjih, ki jim vlada resni, odgovorni, načrtni Saturn. Manj bo veselja, dolžnost nas še nekaj časa ne misli spustiti. Od torka bomo čutili vpliv polne lune, tako bomo na čustveni ravni znali iti iz ravnotežja. Polna luna bo v četrtek, 25. 1., v levu in dana nam bo možnost, da se postavimo zase, njen kvadrat na Jupiter da vedeti, da bo nečesa preveč, vremensko ali kako drugače, več bo pretiravanja, inkonjunkcija na Saturn pa obljublja skrbi.

Kotni Uran nosi nepričakovane spremembe, lahko povzročene tudi z vlado, ki naj bi koristile mladim. V karti ščipa imamo eksaktni kvadrat Marsa in Kirona, ki je v Marsovem znamenju, tako bodo izpostavljene bolečine, vezane na jezo, agresijo, negativne posledice pretirane uporabe sile zaradi potrebe po nadzoru ali strahu. Ker je Merkur zelo blizu Marsa, bo kvadrat močnejši in se bo o agresiji tudi iskreno govorilo. Zasebno moramo paziti na svoje besede, saj prehitre in agresivne lahko povzročajo globoke rane in trajne razhode.

Po eni strani se poslavljamo od izjemno napornega časa, 15 let Plutonovega potovanja po kozorogu, časa strahu, nadzora, pritiskov tistih na vrhu. Gremo vedno bolj v svet, ki se zaveda moči skupnosti in se zna upreti nesmiselnim pritiskom. Po drugi strani smo še v saturnovskih zimskih energijah, ki od nas zahtevajo predvsem delo, odgovornost, resnost.