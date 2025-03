Teden v zvezdah: Nikar se ne zaganjajmo in rinimo, da bo po naše

Merkurjeva stacionarnost bo upočasnila dogajanje ta konec tedna. Nikar se ne zaganjajmo in rinimo, da bo po naše, saj se bo treba prilagoditi. Merkurjev obrat nazaj nas pelje v bližnjo preteklost, da znova premislimo, predelamo, ovrednotimo doživeto. Glede na to, da je svet doživel v prvih mesecih leta veliko šokov in sprememb, je jasno, da nas bo retrogradni Merkur tudi družbeno peljal v postavljanje stvari na svoje mesto. Konec tedna bo Luna v tehtnici, kar nas bo naredilo bolj ležerne in nas usmerilo v iskanje harmonije in užitka. V soboto čez dan bomo bolj sentimentalni in se bo treba usklajevati. Popoldne in zvečer bo več optimizma, želje po druženju, sprostitvi, zabavi. V nedeljo bo za nekatere samo umirjen, pasiven dan, drugi se bodo morali ukvarjati tudi z notranjim nemirom in potrebo postaviti se zase na zdrav način.

Od ponedeljka do srede bo Luna v škorpijonu. Intenzivni bomo, čustveni, in če bomo znali vso to čustveno energijo usmeriti v delo, kreiranje, bomo tudi marsikaj naredili. Če nas bodo čustva vlekla proti dnu in se v njih ne bomo znašli, je lahko na zunaj videti, kot da smo skrajno pasivni, v resnici pa bomo samo prisluhnili svoji notranjosti in začutili, kam je treba iti dalje. Notranji uvidi bodo resnično navdih, ko bo znova več fizične energije. V ponedeljek popoldne nas lahko zagrabijo preintenzivna čustva, močno doživljanje. Srečanje Sonca s severnim luninim vozlom pa le kaže, da lahko dobimo nekaj več jasnine, ciljne usmerjenosti za naprej. V torek bomo energijo intenzivnega škorpijona lažje usmerjali v delo. V sredo bo manj vitalnosti, ker je Sonce na koncu rib, a hkrati več intuicije, posebnih duhovnih doživetij, navdiha, ustvarjalnosti, saj se v noči na četrtek v konjunkciji znajdeta Sonce in Neptun.

V četrtek in petek bo Luna v strelcu, tako bo spet več energije. Hkrati je četrtek dan pomladnega enakonočja, saj dopoldne vstopi Sonce v ovna. Moč Sonca bo od tedaj le rasla in rasla do začetka poletja. Vedno daljši in toplejši dnevi prinašajo več energije in volje iti naprej, optimizma in akcije, a po drugi strani, če se preveč zaženemo v pomladanska vrtna opravila, tudi izčrpanost. Torej ne hitimo, ampak postopoma dodajajmo akcijo. V petek imamo drugi sekstil Venere in Plutona, ki odpirata vrata strasti, ljubezni, globino v odnosih, a nas tudi spodbujata, da se potrudimo izboljšati finančno stanje, materialno napredujemo. Volja po tem, da zrastemo, dosežemo materialno več kot pred tem, se bo krepila. Ker je Venera retrogradna, lahko oživijo stare ljubezni ali se znova odprejo nekdanji posli ali finančna vlaganja.