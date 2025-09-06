Teden v zvezdah: Lunin prehod v ribi lahko malo umiri napetost

Če se le da, sledimo radovednosti, ne ostajajmo doma.

Lunin prehod v ribi lahko malo umiri napetost, ne pa veliko. Ker je njegov prvi aspekt kvadrat na Uran, bodo tudi večerne ure nekoliko bolj nemirne ali vznemirljive. Toda Luna v ribah nas lahko privede do veselja v dobri družbi, če se ji pustimo. Nedeljski popolni lunin mrk in krvava polna luna v enem z astrološkega vidika nista ravno napačna, saj sta na zvezdi Ahernar, ki prinaša nekakšno osvoboditev, privede nas lahko do tega, da spustimo slabe navade, nam ne več koristna prepričanja. Tudi družbeno lahko prineseta osvoboditev tam, kjer je to več kot nujno.

Seveda na vsakega od nas delujeta na osebni način glede na odnos z natalno karto, a splošno nas peljeta prek krize do osvoboditve. Ker bo mrk v večernih urah, bo za nekatere ljudi dan še napet, a če si vzamemo čas zase, odklop, mir in bo vreme popuščalo, pojdimo v naravo, da se lahko naravnamo na pozitivnost omenjene zvezde in se nečesa osvobodimo. Luna bo v znamenju rib tudi v ponedeljek, tako lahko večji del dneva deluje miren, lahko potujemo s tokom, le v zgodnje večerne ure se bo prikradel kak strah ali negotovost, saj se sreča s Saturnom.

Lunin prehod v ovna v ponedeljek malo čez pol deveto zvečer prinaša novo energijo, kako novost, stresljaj, vznemirjenje. Luna bo v ovnu tudi v torek in v sredo, tako bomo tudi ta dva dneva aktivni, nekoliko nemirni, a prodorni. Če napete energije ne usmerimo v delo, šport, akcijo, znamo biti bolj napeti, če ne napadalni. V torek Luna nima aspektov, v sredo zjutraj tvori opozicijo z Marsom in še okrepi možnost sporov, prepirov, prehitrih in premočnih reakcij. Kot vedno nam da Luna v ovnu priložnost, da lansiramo novost, ljudi s čim navdušimo in se predvsem premaknemo z mesta, se odpremo novim, nenavadnim izkustvom, delujemo spontano in prvinsko.

Od četrtka sledijo zelo prijetni dnevi, ne le zato, ker bo Luna v biku in bo vse teklo kot švicarska ura ter bo življenje varno, prijetno in nam ne bo nič manjkalo, ampak tudi, ker se bosta tako Merkur kot Sonce harmonično povezovala z Jupitrom in prinašala po eni strani zaradi konjunkcije z južnim luninim vozlom, možnost, da nekaj negativnega odide od nas, po drugi strani zavoljo Jupitra uspehe, priložnosti, napredek in razvoj, najmanj pa dobro voljo in občutek, da je življenje lepo.