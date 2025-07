Teden v zvezdah: Pred nami je teden, ko se Merkur upočasnjuje

Luna pada proti zadnjemu krajcu in spodbuja, naj se potrudimo, delamo, rešujemo izzive in peljemo projekte k ciljem. Pred nami je teden, ko se Merkur upočasnjuje in se bo v petek obrnil, tako so mogoči zapleti, težave z računalniki, telefoni in drugimi aparati, šumi v komunikaciji. Vsekakor je bolje, da smo na dopustu, da se nas manjše zmešnjave ne bodo toliko dotaknile. Toda vsi, ki ste na potovanjih, sploh če ste odvisni od prevoza drugih, lahko pričakujete kak zaplet več kot običajno. V tem tednu je malo aspektov med planeti, tako ne bo veliko zunanjih pritiskov v delovanju. Če ne morete na dopust, se bo treba potiskati v delo.

Čez vikend se Saturn obrača nazaj in vsaj nekaterim prinese malo pritiska, novo oviro ali problem iz preteklosti, za katerega smo mislili, da smo mu ušli. Na srečo je čez vikend Luna v vodnarju, ki nam prinese več vetra, a tudi vznemirjenja in dogajanja, poveča potrebo po druženju. Njeni aspekti ne prinašajo večjih ovir, tako se imamo lahko lepo.

V ponedeljek in torek bo Luna v ribah, mi bolj tekoči, prilagodljivi in tankočutni. V ponedeljek Lunini aspekti spodbujajo optimizem, večajo potrebo po uživanju. V torek bo v jutranjih urah več delavnosti in nemira, pozneje odločnosti, jasnosti, popoldne so spodbudni trenutki za dogovore in povezovanje.

V sredo preide Luna v ovna in se sreča s konjunkcijo Saturna in Neptuna zjutraj in dopoldne, zaradi česar bo več skrbi, dvomov, negativnosti, družbeno lahko pričakujemo skrb vzbujajoče novice. V popoldanskih in večernih urah bomo lažje izkoristili ognjeno Luno za delo, akcijo, adrenalinske izzive, a vsekakor pri tem lahko pretiravamo, nas meče iz ravnotežja. Četrtek bo prijeten, nemirno energijo ognjene Lune bomo lažje usmerjali v delo, a tudi pogovore, druženje. Zaradi bližajočega se sekstila Venere in Merkurja bo vedno več priložnosti, da najdemo nova poznanstva, zanimive sogovornike. Že res, da je Merkur že pri miru v četrtek, tako se ne bomo prav razumeli, a vzdušje bo radostno in igrivo, mladostno in veselo. Merkurjev obrat bo v petek zjutraj in največ stresa, ovir, blokad ali napak bo takrat.

Luna v petek tik pred deseto uro vstopi v bika, nas umiri, prizemlji, pomaga najti praktične rešitve. Glede na to, da je v petek sekstil Merkurja in Venere eksakten, bo kljub zmotam in oviram veliko priložnosti za zabavo, užitek, prikupno komunikacijo. Tudi večerne ure znajo biti prijetne, namenjene lepemu. Čeprav je splošni utrip pozitiven, imamo v petek še kvadrat Sonca in Kirona, tako lahko nekateri doživljajo rane samozavesti ali rane, povezane z avtoritetami.