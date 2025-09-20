Teden v zvezdah: jutri zvečer bo sončev mrk, eden napornejših v zadnjih letih

Vikend bo naporen, ne zadajajte si adrenalinskih ali aktivnih podvigov. Jutri zvečer bo sončev mrk, eden napornejših v zadnjih letih, tako je pomembno, da se spočijemo, si vzamemo čas za introspekcijo, sanjarimo, vizualiziramo, kar si želimo v prihodnosti. Edino delo, ki je smiselno, je ustvarjanje reda, ne toliko čiščenje, čeprav se nam lahko tudi to prileže, ampak postavljanje stvari na svoje mesto, z občutkom in počasi. Luna bo v devici, tik pred mrkom.

V soboto imamo kvadrat Venere in Urana in znamo ustvarjati napetosti in nemir v odnosih. V nedeljo je Sonce v opoziciji s Saturnom, kar bo še dodatno zmanjšalo vitalnost, nas preobremenilo, mogoče bomo deležni kritike od ljudi, ki so nam pomembni. Treba je paziti, da nismo mi tisti, ki druge obremenjujemo z neodobravanjem.

V ponedeljek in torek bo Luna v tehtnici, še vedno zelo mlada, v ponedeljek je Sonce na koncu device, tako dan energijsko ni ravno spodbuden. Toda Mars se zjutraj premakne v škorpijona, tako bodo vsaj tisti s poudarjenimi vodnimi znamenji dobili nov zagon in potisk v življenje, če ne drugače, če jih bo kdo razjezil.

V sredo se energija precej spremeni

V ponedeljek imamo enakonočje, ob njem se spomnimo, da je treba v življenju najti ravnotežje. Med moškim in ženskim načelom, ideali in stvarnostjo, vsemi skrajnostmi v nas. Poleg tega nas enakonočje popelje v jesen. Sonce preide v tehtnico v ponedeljek zvečer in se poveže z vsemi transaturnovci v zmaj. Zdaj je čas, da se odpremo novostim, dovolimo novi vibraciji, da nam pokaže, kakšen svet se rojeva. Zmaj lahko nosi preobrazbo; če se človek upira spremembi, lahko telo ali psiho tudi oteži. Svet se spreminja izjemno hitro, od junija prihodnje leto gremo na drugo vibracijo, in če želimo vse to doživeti s čim manj stresa in blokad, zdravstvenih tegob, se moramo že v teh dneh odpreti spremembam, sprejeti novosti, zavibrirati drugače.

V sredo se energija precej spremeni, posebno po 11. uri. Luna vstopi v škorpijona, Mars in Pluton sta v kvadratu, še sama ju malo pred drugo popoldne aktivira. Paziti moramo, da nismo destruktivni, sovražni in napadalni, da nas ne ujamejo samouničevalne navade. Po drugi strani se je treba izogibati krajem, ki so bolj temačni, morbidni, nevarni, saj bo več nevarnosti za kak grši delikt. V četrtek in petek bo Luna še vedno v škorpijonu, vendar aspekti ne bodo več tako zoprni, seveda pa lahko tako pomemben kvadrat odzvanja še kak dan. Kljub vsemu se zdi, da bo petek že bolj spodbuden. Še vedno bomo po škorpijonsko intenzivni, toda njegov fokus nas lahko usmeri k vztrajnemu delu na zahtevnih projektih.