  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

ZVEZDNE NOVICE

Teden v zvezdah: jutri zvečer bo sončev mrk, eden napornejših v zadnjih letih

V soboto imamo kvadrat Venere in Urana in znamo ustvarjati napetosti in nemir v odnosih.
Fotografija je simbolična. FOTO: Pitris Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Pitris Getty Images/iStockphoto
Joy Lotos
 20. 9. 2025 | 07:21
A+A-

Vikend bo naporen, ne zadajajte si adrenalinskih ali aktivnih podvigov. Jutri zvečer bo sončev mrk, eden napornejših v zadnjih letih, tako je pomembno, da se spočijemo, si vzamemo čas za introspekcijo, sanjarimo, vizualiziramo, kar si želimo v prihodnosti. Edino delo, ki je smiselno, je ustvarjanje reda, ne toliko čiščenje, čeprav se nam lahko tudi to prileže, ampak postavljanje stvari na svoje mesto, z občutkom in počasi. Luna bo v devici, tik pred mrkom.

V soboto imamo kvadrat Venere in Urana in znamo ustvarjati napetosti in nemir v odnosih. V nedeljo je Sonce v opoziciji s Saturnom, kar bo še dodatno zmanjšalo vitalnost, nas preobremenilo, mogoče bomo deležni kritike od ljudi, ki so nam pomembni. Treba je paziti, da nismo mi tisti, ki druge obremenjujemo z neodobravanjem.

V ponedeljek in torek bo Luna v tehtnici, še vedno zelo mlada, v ponedeljek je Sonce na koncu device, tako dan energijsko ni ravno spodbuden. Toda Mars se zjutraj premakne v škorpijona, tako bodo vsaj tisti s poudarjenimi vodnimi znamenji dobili nov zagon in potisk v življenje, če ne drugače, če jih bo kdo razjezil.

V sredo se energija precej spremeni

V ponedeljek imamo enakonočje, ob njem se spomnimo, da je treba v življenju najti ravnotežje. Med moškim in ženskim načelom, ideali in stvarnostjo, vsemi skrajnostmi v nas. Poleg tega nas enakonočje popelje v jesen. Sonce preide v tehtnico v ponedeljek zvečer in se poveže z vsemi transaturnovci v zmaj. Zdaj je čas, da se odpremo novostim, dovolimo novi vibraciji, da nam pokaže, kakšen svet se rojeva. Zmaj lahko nosi preobrazbo; če se človek upira spremembi, lahko telo ali psiho tudi oteži. Svet se spreminja izjemno hitro, od junija prihodnje leto gremo na drugo vibracijo, in če želimo vse to doživeti s čim manj stresa in blokad, zdravstvenih tegob, se moramo že v teh dneh odpreti spremembam, sprejeti novosti, zavibrirati drugače.

V sredo se energija precej spremeni, posebno po 11. uri. Luna vstopi v škorpijona, Mars in Pluton sta v kvadratu, še sama ju malo pred drugo popoldne aktivira. Paziti moramo, da nismo destruktivni, sovražni in napadalni, da nas ne ujamejo samouničevalne navade. Po drugi strani se je treba izogibati krajem, ki so bolj temačni, morbidni, nevarni, saj bo več nevarnosti za kak grši delikt. V četrtek in petek bo Luna še vedno v škorpijonu, vendar aspekti ne bodo več tako zoprni, seveda pa lahko tako pomemben kvadrat odzvanja še kak dan. Kljub vsemu se zdi, da bo petek že bolj spodbuden. Še vedno bomo po škorpijonsko intenzivni, toda njegov fokus nas lahko usmeri k vztrajnemu delu na zahtevnih projektih. 

Več iz teme

teden v zvezdahzvezdne novicetedenzvezdeastrologija
ZADNJE NOVICE
09:02
Kronika  |  Doma
VONJ PO PLINU

Panika v trgovskem centru, policisti poslali več patrulj in začeli z evakuacijo

Možje v modrem so sporočili, kaj se je dogajalo v petek zvečer.
20. 9. 2025 | 09:02
09:00
Polet
ČE NIMATE ČASA

Tri vaje, ki vzamejo le 10 minut dnevno! Vadba za moč in gibljivost celotnega telesa

Kratke, a učinkovite vaje omogočajo krepitev mišic, izboljšanje gibljivosti in dvig energije, tudi če imate zelo zaseden urnik.
Miroslav Cvjetičanin20. 9. 2025 | 09:00
09:00
Suzy
ŠOKKAST

Boris Kobal in Boštjan Meglič - Peška počasi razumeta ženske (Suzy)

Bila sta gosta v podkastu ŠOKkast. Zadnje čase imata veliko dela z novo predstavo Penziči, h kateri ju je povabil komik Vid Valič.
20. 9. 2025 | 09:00
08:40
Bulvar  |  Tuji trači
DAL JE NATANČNA NAVDILA

Obširen nepremičninski imperij, Armanijevi dediči so milijarderji

Giorgio Armani je dal natančna navodila, kaj storiti z njegovim imperijem. V petih letih morajo prodati od 30 do 54,9 odstotka podjetja istemu kupcu.
20. 9. 2025 | 08:40
08:21
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Olimpijina ura resnice: v 9. krogu 1. SNL danes mestni derbi v Stožicah

Vodilni Celjani v Ajdovščini brusijo formo za štajerski derbi.
Gorazd Nejedly20. 9. 2025 | 08:21
08:05
Bulvar  |  Domači trači
NOVI VIDEOSPOT

Atomski zaključek vojne: Zlatko pokopal Challeta Salleta

Premiera zadnjega videospota v Odiseji kot atomski zaključek vojne med Zlatkom in Challetom Salletom.
Tomica Šuljić20. 9. 2025 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
SMS

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Photo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki