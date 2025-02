Teden v zvezdah: Edini aktivni planet bo Merkur, tako bomo deležni mentalnih spodbud

Počasni Mars, počasna Venera in padajoča Luna nam dajo vedeti, da je pred nami še en pasiven teden, z manj aspekti planetov, tako ne bo veliko spodbude za akcijo od zunaj in se bomo morali sami z disciplino in notranjo močno porivati naprej. Edini aktivni planet tedna bo Merkur, tako bomo deležni mentalnih spodbud.

Že v nedeljo nam lahko njegov trigon na Mars prinaša jasen in oster um, večjo hitrost in odločnost misli. V torek bo njegova konjunkcija s Saturnom prinesla kak strah in dvom več. V četrtek se poveže s sekstilom na Uran in budi zanimive utrinke, zamisli.

Mars bo čez vikend pri miru, stacionaren, tako imamo lahko občutek, da ni energije, prave spodbude za šport, fizično delo. Treba se bo disciplinirati, da bi dosegli več. Na srečo bo v soboto Luna v ognjenem strelcu in nas lahko navdahne, da življenje doživljamo kot pustolovščino. Če ne prej, bomo zvečer zaradi Luninega kvadrata na Neptun iskali tudi odklop, pobeg.

V nedeljo in ponedeljek bo Luna v resnem, a učinkovitem in discipliniranem kozorogu, tako bomo kljub nižji ravni fizične energije z vztrajnostjo in dobrimi navadami segali dlje. V nedeljo dopoldne se lahko marsikaj dogovorimo, uskladimo, povežemo. Popoldne bo več melanholije. Če nam vreme dopušča, pojdimo v naravo, hodit, smučat, premikat svoje meje. V nedeljo nam bo Merkurjev trigon na Mars dajal voljo za akcijo, izostril razum, da bomo hitreje in laže dojemali, se odločali. Mars se v noči na nedeljo obrača direktno in postopoma bodo vezi, ki so nas držale v preteklem delu, preteklih bitkah, spustile in se bomo lažje usmerjali naprej v novo. Seveda bo potreboval precej časa, da se bo spet premikal hitreje. Do konca februarja ne pričakujemo njegove bistvene spodbude za delo in šport. V ponedeljek dopoldne nas bodo Lunini aspekti spodbujali, da postavimo meje, povemo stvari jasno in neposredno, popoldanski bodo prinesli disciplino, zanimive ideje.

V torek in sredo bo Luna v vodnarju, ljudje nemirni, radovedni in intelektualno usmerjeni. V torek prinaša konjunkcija Merkurja in Saturna več skrbi in strahov, negotovosti. Za boljše počutje bomo potrebovali načrt. Močno bomo čutili, da se bližamo mlaju, da Luna pada. Manj bo veselja in pripravljenosti iti naprej. So pa dnevi pred mlajem namenjeni vizualizaciji vsega, kar si želimo, da bi se po mlaju dogajalo.

V četrtek in petek bo Luna v ribah. Prepuščali se bomo življenju, hkrati nas bo sekstil Merkurja in Urana spodbujal z novimi zamislimi, prebliski. Zapišimo jih! V noči na petek bo mlaj na 9. stopinji rib, ki prinaša nove uvide, vpoglede. Petek zna biti počasen.