Teden v zvezdah: Današnje jutro prinaša radost, pripravljenost na povezovanje in sodelovanje

Na srečo je obdobje mrkov za nami. Če gledamo svet, vidimo, da smo v naši lepi deželi dobro zaščiteni. Moč vode se je pokazala kot uničevalna, v ZDA smo videli šokantno smrt in korak več k razdvajanju in napetostim. Mrki nas stresejo tudi osebno, ne le svetovno.

Kljub popotresnim sunkom smo iz najhujšega, teden pred nami ni videti strašen. Edini planet, ki bo imel aspekte, je Merkur, tako je namenjen zbiranju idej, temu, da stvari povemo, damo iz sebe, predelamo besede, ki so nas prizadele. Ker je malo aspektov, ne bo veliko zunanje spodbude k akciji, le Luna s svojo rastjo nas spodbuja, naj damo vse od sebe in se aktivno lotimo uresničevanja zamisli. Če se bodo pokazale napake, bomo našli rešitve.

Vikend z Luno v strelcu je za večino ljudi spodbuden, saj prinaša voljo do življenja, navdih, polet. Ni najbolje ostajati doma, koristneje je, če se podamo na pustolovščino. Današnje jutro prinaša radost, optimizem, jasnino, pripravljenost na povezovanje in sodelovanje. Zvečer si znamo želeti preveč, saj se Luna s kvadratom veže na Venero. Luna bo jutri zjutraj v harmoniji z Merkurjem, pripravljeni se bomo kam odpeljati, se družiti in povezovati. Tudi pozneje bo nedelja prijetna, mi optimistični, a ne mirni. Strelec odpusti vse, le lenobe ne. V ponedeljek bo Luna v strelcu vse dopoldne. V njem tvori kvadrat na Saturn, tako bo jutro malo turobno in bi ga bilo najbolje prespati.

Pet do 12. ure v ponedeljek vstopi Luna v kozoroga in začnejo se dnevi, namenjeni načrtovanju, delu, redu, poslu. Dopoldne smo lahko še občutljivi, nato bo več energije in škoda bi bilo, da je ne bi izkoristili za delo. Torek je spodbuden dan, sicer z melanholičnim pridihom, a z nekaj volje učinkovit in delaven. Vse delo, s katerim odlašate predolgo in zahteva pozornost in rutino, bo gladko teklo. V sredo se energija dopoldne malo razburka, saj Luna poveže kvadrat Merkurja in Jupitra. Kardinalni kvadrat prinaša nove ideje, poglede, pogovore. Čeprav je prav, da se o vsem pogovorimo, ni modro, da svoje zlate ideje tresete naokrog. Je pa koristno, da naredite načrt, kako zamisli uresničiti.

Luna v sredo zvečer vstopi v vodnarja. Če boste še budni, vam bo sveža intelektualna energija prinesla novo moč misli. Noč na četrtek je lahko vznemirljiva. V četrtek zjutraj in dopoldne smo lahko trmasti in svojeglavi in se upiramo, kjer se ne bi bilo treba. Pozneje bo dan prijeten, mi odprti, družabni, pametni in radovedni. Petek bo tudi prijeten, le Merkurjeva opozicija na Kiron lahko nekaterim prinese bolečino besed. Po drugi strani lahko pogovori prinašajo sprostitev.