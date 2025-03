Teden v zvezdah: Čutili bomo več mentalne jasnosti in odločnosti

Vikend z mlado Luno v ovnu sporoča, da bo postopno več energije, več volje in želje po akciji. Toda čez vikend bo Merkur na koncu rib, v konjunkciji s severnim luninim vozlom in Neptunom, tako intelektualno ne bomo najbolj ostri, bistri, jasni, možne so intelektualne napake, bodo pa odprta vrata intuiciji in notranjim vpogledom. Čez vikend bodimo tudi pozorni na besede ljudi okrog nas. Nujno je, da ostanemo kritični in opazimo laži. Potreba lagati bo sicer bolj usmerjena navznoter, torej bo delovala kot nesposobnost videti sebe in svoje življenje tako, kot v resnici je. Okrepljen bo navdih, še najbolj za poezijo. V nedeljo se obrača nazaj Venera in lahko pričakujemo, da bo vsak dan po obratu vedno več potrebe pogledati v preteklost, videti pretekle odnose, jih še globlje razumeti in sprejeti svoje morebitne napake, uvideti, kaj smo počeli. Podobno nas bo potovanje Venere nazaj klicalo, da ponovno premislimo svoje vrednote.

V ponedeljek Merkur prestopi v ovna, v katerem se bo sredi meseca tudi obračal. Čutili bomo več mentalne jasnosti, odločnosti, omenjena povezava spodbudi tudi ročne spretnosti. Luna bo šla v ponedeljek malo čez pol dvanajsto v bika in do srede popoldne nosila več miru, stabilnosti, varnosti, nas spodbujala k rutini in budila pozornost na svetlejše plati življenja. V ponedeljek popoldne bo lahko nekaj napetosti in težjih čustev, nato se bo pokazala v svojih pozitivnih energijah. Potovanje Lune po znamenju bika, ko je Venera retrogradna, ni najbolj spodbudno za nakupe in finančne premisleke, razen ko so ti vezani na stvari iz preteklosti – nakupi iz druge roke ali ponovna analiza in pregled preteklega finančnega delovanja.

V sredo ob pol dveh popoldne Luna vstopi v znamenje dvojčka in prinese bolj nemirne, a tudi bolj družabne in hitre dni. Merkurjev prvi sekstil na Pluton nas bo spodbujal s koncentracijo, da določene stvari vidimo bolj stvarno, realno, v ozadje. Razigranost, razpršenost Lune v dvojčkih bomo čutili do petka zvečer. V četrtek dopoldne bo energija najbolj prijetna, klicala nas bo k druženju, veselju, povezovanju, navdihu in optimizmu. V petek bo več potrebe po odklopu, tako bomo hitreje pobegnili od odgovornosti v take in drugačne oblike odvisnosti. Bodo pa dnevi proti koncu tedna vremensko toplejši, tudi vsak dan bo več energije, volje in moči, tako zaradi rastoče Lune kot bližajočega se trigona Sonca in Marsa.

V petek zvečer bo Luna prestopila v raka, vznemirjenje dvojčkov bo za nami, pred nami prijeten vikend, ko si bomo znali vzeti čas drug za drugega, poskrbeti tako zase kot za druge.