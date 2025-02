Teden v zvezdah: Čas je za intuicijo, vodil nas bo navdih

Pred nami je izjemno pust teden. Čeprav je Luna še velika in se manjša le do krajca, so dnevi brez pomembnih aspektov planetov, s tem ne bo veliko zunanjega potiska v delo in akcijo. Tudi Mars upočasnjuje, dnevi bodo počasni, mirni, pasivni.

Ker gre do 24. 2. še nazaj, poglejmo v preteklost, popravimo in uredimo, kar je treba za nazaj. Toda vse to bomo počeli bolj umirjeno in upočasnjeno. Merkur je že v ribah, tako se ne bomo več naslanjali na logiko, ampak vedno bolj na intuicijo, vodil nas bo navdih.

V soboto dopoldne bo Luna v pridni in delavni devici, a na koncu znamenja in v opoziciji z Neptunom, tako bo manj zunanjega predelovanja, več notranjega premlevanja in prebavljanja dogodkov bližnje preteklosti.

Petnajst do enih v soboto bo prešla Luna v tehtnico in ostala tam do ponedeljka. Klicala nas bo k ustvarjanju harmonije, medsebojnemu razumevanju, iskanju lagodja in povezovanja z ljudmi. V soboto popoldne bo več strasti zaradi trigona Lune na Plutona. V nedeljo dopoldne bo več zadovoljstva, optimizma, prijetnega povezovanja zavoljo Luninega trigona z Jupitrom. V večerne ure kvadrat Lune in Marsa lahko vnese več nemira ali se bomo hitreje počutili napadeni. V ponedeljek bo Luna v praznem teku in se bo zdelo, da nas nič ne poganja, tako bo potrebno več notranje motivacije in discipline, da naredimo, kar je treba.

Od torka do petka

Od torka do četrtka popoldne bo Luna v intenzivnem škorpijonu, a večinoma v spodbudnih aspektih. Pasivnost tehtnice bo za nami, pred nami vztrajna prodornost škorpijona, ki zmore in zna iti tudi skozi naporne čase. V torek Sonce vstopi v ribi, tako bomo še bolj pasivni in prepustni, v iskanju ustvarjalnega navdiha ali posebnih duhovnih stanj. V torek Luna iz škorpijona tvori trigon na Merkur in nas do petih popoldne spodbuja, naj izrazimo čustva, se izjasnimo.

Sreda bo najbolj produktiven dan tedna, saj se Luna harmonično veže na že seperativni trigon Marsa in Saturna. Tako lahko z načrtom, vztrajnostjo, trpežnostjo veliko naredimo. V četrtek bo Luna na zadnjih stopinjah škorpijona, kar obljublja pasivno energijo.

Luna pet do dveh popoldne vstopi v strelca, kjer tvori zadnji krajec in nas potiska v akcijo, reševanje izzivov, kliče, da se naslonimo na svoje moči. V četrtek bo edini aspekt med planeti v tednu, kvadrat Merkurja in Jupitra, kar prinese zamisli, morje idej, besed, ker se podpirata z medsebojno recepcijo, tudi razumevanje drugačnih, nasprotnih mnenj. Luna bo v optimističnem strelcu tudi v petek, zjutraj prijetno optimistična, popoldne prinaša več nemira, mentalne energije, pričkanje, kaj je res in kaj ne.