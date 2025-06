Teden v zvezdah

Teden pred nami bo pester. Luna raste k polnosti, s tem smo v času vrhunca luninega meseca, tako je energije več, le zanaša nas lahko v skrajnosti. Modro je energijo jasno usmerjati k cilju, potem nam bo koristila in nas potisnila naprej.

Jupitrov ponedeljkov prehod v raka je pomemben, prinaša spremembo, tudi na družbeni ravni, ne le osebno. Čeprav gre Jupiter v znamenje višine, kjer se lažje rojevajo zaupanje, napredni pogledi in plemenitost, ima sprva naporne aspekte in bo treba na njegove pozitivne vplive počakati.

Vikend z Luno v škorpijonu je lahko čustveno bolj intenziven, mi globlji, lahko kaj predelujemo, hočemo razumeti ozadje stvari. Čas Lune v škorpijonu je idealen za čiščenje doma, omar, odstranimo vse, kar nam ne služi več. V soboto nam bo Merkurjev sekstil s Kironom pomagal zdraviti psihične rane s pogovori. V nedeljo bo Merkurjeva konjunkcija z Jupitrom na zadnji stopinji dvojčkov prinašala zanimive uvide, lahko vizije o tem, kar prihaja. Znamo preveč razmišljati in govoriti. A po drugi strani bomo skozi pogovore marsikaj razumeli. Čeprav bo kvadrat Venere in Plutona v ponedeljek, nas močne želje in hrepenenja lahko mučijo že čez vikend. Ta aspekt obljublja vse od ljubosumja do posesivnosti, premočnega doživljanja. Ponedeljek je videti naporen. Merkur vstopi v raka in tvori kvadrat na Saturn in Neptun. Ker gre od konjunkcije z Jupitrom v kvadrat z omenjenima planetoma, aktivira prihajajoče družbene kvadrate in lahko prinese naporne dogodke, ki nas prestrašijo, nosijo negotovost. Že ponedeljkovo jutro bo naporno, z več jeze in nemira, popoldanske ure znajo biti stresne.

Luna vstopi v strelca popoldne in obrne energijo. Manj bo turobnosti in strahu, več optimizma, energije za delo. Ker se bližamo polni luni, je do srede potrebna previdnost, da nas ne nosi preveč. Energija polne lune je prijetna, za Slovenijo spodbudna, če gre za finančno področje, šport, umetnost, le vreme se lahko skisa. Kljub vsemu sta torek in sreda ob bližajočem se sekstilu Merkurja in Venere videti vesela, aktivna, prijetnejša.

Prehod Lune v kozoroga in njeni naporni aspekti v jutranjih urah nakazujejo skrbi, strahove in družbene pritiske. Ponovno so mogoče novice, ki nas vznemirijo, prestrašijo. Aktivacija bližajočega se kvadrata med Jupitrom in Saturnom prinaša družbena trenja, osebno skrbi, malodušje, pomanjkanje zaupanja. V četrtek popoldne bomo energijo kozoroga lažje uporabljali za delo, načrtovanje, red, enako v petek. Čeprav Lunini aspekti ne bodo naporni, se v ozadju stopnjujejo napetosti, ki bodo izbruhnile čez vikend.