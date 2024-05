Teden v zvezdah

Smo v aktivnem delu meseca. Približujemo se prvemu krajcu, vedno bolj bomo videli, kam vložiti energijo, kaj začeti na novo. Energije bo iz dneva v dan več, z njo tudi več volje do dela. Poudarjeno znamenje bika nam nosi mir, stabilnost, pripravljenost narediti nekaj, kar bo ustvarilo korenine in prinašalo dolgoročno finančno varnost. Na splošno so to dnevi, ko je modro malo bolj premisliti o svojih financah in videti, kaj je treba spremeniti. Nujno se je odpreti novostim in pogledati v prihodnost.

Vikend z Luno v raku je kot nalašč za počitek, povezovanje z domačimi, okrepitev vezi. Klicalo nas bo k rekam in jezerom, pomembno bo malo več piti in si privoščiti domače jedi, ki nas bodo spominjale na stare starše. Predvsem ne pozabimo objeti tistih, ki so najbolj naši, vzamemo si čas drug za drugega. Danes, še bolj v nedeljo, bo več miru in lepih trenutkov.

Čeprav bosta aspekta Venera sekstil Saturn in Sonce konjunkcija Uran eksaktna šele v ponedeljek, 13. 5., ju Luna aktivira v nedeljo, 12. 5., tako bodo ti dnevi po eni strani osvobajajoči, jasni, prinašali bodo podporo pri uveljavljanju novih ciljev, po drugi bo več pametnih premislekov o financah in zavedanja, kako pomembni sta zvestoba in podpora partnerja. Konjunkcija Sonca in Urana pogosto prinese tudi lepo vreme in več energije in volje. Občutka, da je vse mogoče.

Močneje bomo čutili potrebo, da sledimo sebi, notranjih vzgibom, se ne prilagajamo.

Luna 13. 5. vstopi v leva in je tam do četrtka. Tako bomo imeli nekaj veselih dni. Energijo leva je modro uporabiti za predstavitev nove ideje, izdelka, podpirala bo umetniške prireditve. Vsekakor se te dni zabavajmo. Bo pa imela Luna v levu nekaj kvadratov in nas bo gnala v akcijo. Močneje bomo čutili potrebo, da sledimo sebi, notranjih vzgibom, se ne prilagajamo.

V sredo, 15. 5., je prvi krajec, kar prinese nekaj stresa, a z njim novo voljo in trmo, da se stvari predstavi na originalen način. V sredo zvečer preide iz ovna v bika Merkur. To upočasni naš razum, ga dela bolj stvarnega, praktičnega. Zaradi Merkurja v biku bomo lažje konkretno uresničevali ideje. Hkrati nosi mirnejši govor in bolj diplomatski pristop. Njegov prvi aspekt v biku je kvadrat na Pluton, ki bo eksakten 17. 5. Tako lahko v četrtek in petek pričakujemo bolj temačne informacije, več opravljanja. Toda ker je širša slika na nebu svetla, se zdi, da kvadrat ne bo hudo naporen.

Pred nami je aktiven teden, ko bomo utrjevali svoje projekte, urejali finance, se nečesa osvobodili, še bolj cenili varnost in zvestobo. Zadnje dni delovnega tedna bo nekaj pritiska na naše misli, a kljub vsemu veliko optimizma in temeljno spodbudni vplivi.