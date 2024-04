Teden v zvezdah: čutila se bo močna in intenzivna energija polne lune

Smo v posebnem času. V noči na nedeljo bo velika konjunkcija Jupitra in Urana v biku, ki prinaša velike, pomembne spremembe, razvoj in dvig zavesti v zadevah narave, kmetijstva, hrane in biologije, nove, drugačne načine bančništva, financiranja, služenja denarja. Mars jo je aktiviral v petek in v noči na soboto, tako so se spremembe že začele. Taka konjunkcija je kot seme, iz katerega se stvari šele začenjajo in prinašajo novo rast. Zasebno lahko poleg vedno večjega vlaganja v kriptovalute to energijo uporabimo, da naredimo premik naprej, na višjo raven na področjih, ki jih simbolizira natalna hiša, v kateri bo konjunkcija.

Vikend je lahko napornejši, saj se bo čutila močna in intenzivna energija polne lune. Hkrati imamo v nedeljo naporne aspekte. Danes je Luna še v devici in bomo bolj delavni, natančni, željni reda. Jutri bo v tehtnici, Venera pa v konjunkciji s Kironom, tako se lahko rojevajo bolečine v odnosih, ker je Venera še zelo blizu paraleli s Saturnom, se občutek ranjenosti ali osamljenosti širi v ponedeljek.

V nedeljo imamo tudi kvadrat Sonca in Plutona, ki je vpet v ščip, ta bo v noči na sredo, 24. 4., tako imamo lahko več temačnih občutkov, videnj, dojemanj, vleklo nas bo v podzemlje, po drugi strani so okrog nas lahko temačni ljudje, ki svojo voljo dosegajo s pritiskom in manipulacijo. V vsakem primeru nas bo vleklo bolj navzdol in se bomo morali ukvarjati s seboj in svojimi senčnimi platmi.

Več energije bomo vlagali na finančno področje. FOTO: Victoria Strelets/Getty Images

Do srede, torej do ščipa, bodo energije naporne tako za odnose kot zavoljo naše temačnosti, odprtosti krizi. Več bo čustvenih pritiskov in močnih reakcij. V sredo bo malce bolje. Luna bo ostajala v temačnem in globokem škorpijonu do petka, toda po polni luni se čustva počasi umirjajo.

Sonce je od 19. 4. v biku, iskali bomo stabilnost, varnost, mir, lepe trenutke. Več energije bomo vlagali na finančno področje. Tu nam Sonce lahko nekaj razjasni, pokaže, da uvidimo nove možnosti in si izboljšamo finančno situacijo.

V četrtek, 25. 4., se Merkur obrača direktno in postopoma se nam bodo stvari začele bolj sestavljati, imeli bomo več moči in odločnosti peljati stvari v skladu s svojo energijo.

Teden bo napornejši v odnosih. Ni nujno, da bodo težave zunaj nas, v smislu prepirov, v odnosih bomo bolj nezadovoljni, osamljeni, lahko se budijo primarne ranljivosti o občutku lastne vrednosti. V resnici gremo postopoma iz zahtevnih časov, torej ta teden ne bo tako grozno naporen kot tisti za nami. A glede na energijo polne lune in Venerine aspekte se je treba varovati pred strupenimi ljudmi in nevarnimi okolji.