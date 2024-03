Teden v zvezdah: vikend prinaša vznemirjenje, upor, potrebo po svobodi

Luna pada, v nedeljo naredi zadnji krajec in nas spodbudi, da se še malo potrudimo, izboljšamo utečene projekte in se potem vse do mlaja trudimo pri njihovem zaključevanju.

Vikend z Luno v strelcu nas bo spodbujal v akcijo, pustolovščino. Danes znamo vse do treh popoldne tičati v sebi in biti bolj pasivni, nato se nam odpre. Nikar ne ostajajte doma, treba je kam iti, se česa lotiti, usmeriti energijo v delo, šport, se odpirati radovednosti.

Jutri, 3. marca, imamo Venero v kvadratu z Uranom in Mars v kontraparaleli z Uranom, tako bomo bolj nemirni, željni sprememb, se hoteli nečesa osvoboditi. Paziti je treba pri uporabi ostrih predmetov in eksplozivnih snovi. Močne uranovske vplive lahko doživimo tudi kot željo po zabavi, vznemirjenju. Odnosi, začeti to nedeljo, imajo manj možnosti trajanja. Bolj stabilni odnosi pa lahko doživijo kak stresljaj ali preizkušnjo več v teh dneh.

Začetek tedna je modro izkoristiti za zbiranje zanimivih in inovativnih idej, saj je Merkur v sekstilu z Uranom, hkrati vpliv pomaga pri intelektualnih izzivih, ki zahtevajo bolj logično sklepanje. Začetek tedna bo obarvan tudi s sekstilom Marsa na lunina vozla, kar daje vedeti, da bo energije za skupno delo, skupne projekte nekoliko več. Na splošno bo več fizične energije, tako lahko prve tri dni tedna tudi največ naredimo, saj bomo zelo produktivni.

Od četrtka, 7. 3., se energija spremeni. Po eni strani bomo vedno bližje mlaju in s tem imeli vsak dan manj energije in zagona, po drugi se Merkur približuje Neptunu v ribah, konjunkcija bo eksaktna v petek, a jo bo Luna aktivirala že v četrtek zvečer. Vpliv nas lahko naredi zmedene, kaotične, težko delujoče na praktičnih področjih, z manj logike in bolj raztresenimi mislimi, a hkrati nosi močno intuicijo, tankočutnost, talent za pisanje, še najbolj poezije.

V petek bo aktiviran kvadrat Marsa in Urana, ki bo eksakten šele dan pozneje, tako da pazimo na cesti in pri uporabi ostrih predmetov ter eksplozivnih snovi. Hitreje se bomo razjezili, naše reakcije bodo hitrejše. Ker smo pred mlajem že precej utrujeni, lahko prehitimo sami sebe in bo zaradi tega več nezgod. Na vojnih področjih bo spet kakšna pretresljiva zgodba.

Vikend prinaša vznemirjenje, upor, potrebo po svobodi. Prvi trije dnevi tedna bodo produktivni, imeli bomo več energije, razum nam bo bolje delal. V četrtek in petek delujemo počasi, ker bo um zmeden, telo nemirno in neučakano, kar je kombinacija za nezgode. V teh zadnjih dneh tedna je še pomembnejše kot običajno ne piti (kaditi) in voziti.